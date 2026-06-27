EN VIVO: La selección argentina cierra la fase de grupos del Mundial ante Jordania

Formación confirmada
Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los 11 jugadores que saldrán a buscar el triunfo frente a Jordania en Dallas.
Empiezan los 16avos: Canadá y Sudáfrica abren la fase de eliminación directa en Los Ángeles
El duelo se disputará este domingo a partir de las 16 en territorio estadounidense, marcando el histórico hito de un país anfitrión jugando por primera vez fuera de sus fronteras.Ver más
¿Castigo? La contundente decisión de la federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminado
La AUF canceló el vuelo chárter tras la eliminación ante España y los jugadores deberán regresar por separado, en medio del final del ciclo de Marcelo Bielsa.Ver más
El Mundial en un paraje tucumano donde ya solo viven siete personas por las inundaciones: la historia de José Antonio y su familia en Los Jereces
José Antonio Lazarte tiene 77 años, nació y se crió en Los Jereces y hoy integra una familia que representa a cinco de los siete habitantes que todavía permanecen en ese paraje del departamento Graneros. Cuando juega Argentina, prende el televisor, busca una señal estatal y espera que la electricidad no vuelva a cortarse.Ver más
El hombre que esperó más de 40 años para disfrutar un Mundial y volvió a un paraje tucumano que el agua casi hizo desaparecer
Francisco Jerez nació en Sol de Mayo en 1954 y tuvo que mudarse a Barrancas por las inundaciones. Durante los primeros títulos de Argentina el trabajo siempre estuvo por delante del fútbol. Recién en Qatar 2022 pudo vivir un Mundial con tranquilidad y ahora espera volver a gritar campeón mientras recuerda un pueblo que ya no es el mismo.Ver más
El único habitante de Sol de Mayo no puede ver el Mundial: la última inundación se llevó su televisor
Lino Navarro vive desde hace más de medio siglo en un paraje del departamento Graneros que quedó prácticamente deshabitado por las inundaciones. Perdió el televisor durante la última crecida y ahora solo se entera de los partidos de la Selección cuando alguien llega hasta su rancho y le cuenta cómo salió Argentina.Ver más
Escucha a la Selección por radio en un paraje del sur tucumano que se resiste a desaparecer por las inundaciones
Tito Mario Nieva nació y se crió en Los Jereces, uno de los parajes más aislados del sur tucumano. Perdió 20 cabras durante la última inundación, pasa gran parte de sus días cuidando a sus animales y, cuando no puede viajar hasta La Esperanza, sigue los partidos de la Selección Argentina por una radio a pilas, como cuando era chico y en la zona todavía no había electricidad.Ver más
Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026
El seleccionado se aseguró la clasificación en el primer lugar del grupo J una fecha antes y ya conoce cómo quedó el cuadro de su lado.Ver más
Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida
Con el cierre de varias zonas de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empezó a despedir a sus primeros protagonistas. Desde sorpresas como la eliminación de Uruguay hasta equipos que no lograron sumar puntos, estas son las selecciones que ya quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final.Ver más
Lo que tenés que saber
La selección argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir sumando rodaje de cara a la etapa decisiva del certamen. Ya clasificado como líder, el DT dispondrá de un once alternativo. El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.