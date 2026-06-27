EN VIVO: La selección argentina cierra la fase de grupos del Mundial ante Jordania

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Tito Mario Nieva nació y se crió en Los Jereces, uno de los parajes más aislados del sur tucumano. Perdió 20 cabras durante la última inundación, pasa gran parte de sus días cuidando a sus animales y, cuando no puede viajar hasta La Esperanza, sigue los partidos de la Selección Argentina por una radio a pilas, como cuando era chico y en la zona todavía no había electricidad.