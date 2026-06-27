Inglaterra sufrió más de la cuenta ante Panamá, pero lo destrabó con su jerarquía y ganó el grupo
El equipo de Thomas Tuchel dejó dudas desde el juego y padeció el orden de los centroamericanos durante una hora. Los goles de Bellingham y Kane evitaron un dolor de cabeza y un cruce prematuro contra potencias como Portugal o Colombia.
Resumen para apurados
- Inglaterra venció 2-0 a Panamá en el Mundial 2026 con goles de Bellingham y Kane para ganar su grupo y evitar cruces complejos en la próxima fase.
- El equipo de Tuchel sufrió ante el orden de Panamá tras sembrar dudas frente a Ghana, pero destrabó el partido en el segundo tiempo gracias a su jerarquía individual.
- Liderar el Grupo L clasifica a Inglaterra a dieciseisavos evitando a Portugal o Colombia, aunque el plantel deberá mejorar su funcionamiento para aspirar al título.
La gran impresión que había dejado Inglaterra en su debut en el Mundial 2026 ante Croacia quedó lejana. El empate contra Ghana sembró varias dudas, y estas se magnificaron tras el partido frente a una ya eliminada Panamá. Aunque terminaron salvando la ropa con los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en el segundo tiempo, hubo media hora de incertidumbre, donde quedaban segundos en el grupo y los cruces los mandaban a jugar con Portugal o Colombia. Un partido que todos imaginaban como un trámite para los ingleses, se terminó complicando. Un elenco panameño ordenado y molesto, le provocó muchos problemas a los dirigidos por Thomas Tuchel.
Desde el pitazo inicial, el esquema 5-4-1 propuesto por Thomas Christiansen funcionó a la perfección. El muro defensivo maniató a Kane y anuló el peso ofensivo británico.
A pesar de que los dirigidos por Tuchel dominaron el balón, carecieron por completo de profundidad en el último tercio. Incluso, con transiciones rápidas y juego práctico, los “Canaleros” se las ingeniaron para incomodar a Jordan Pickford en un par de ocasiones. Un tiro libre desviado de Marcus Rashford justo antes del descanso fue la única chance seria de una Inglaterra que se marchaba al vestuario dejando una pálida imagen.
La paridad y el sufrimiento se mantuvieron en el arranque del complemento. Rashford volvió a avisar por la banda izquierda y Carlos Harvey respondió para Panamá con un potente remate de media distancia que pasó muy cerca del arco inglés.
Sin embargo, cuando la incertidumbre se hacía más pesada, la jerarquía individual destrabó el cerrojo. Al minuto 61, Jude Bellingham remató en el área entre todas las piernas panameñas tras un córner, y le devolvió el alma al cuerpo a los “Tres Leones”. Solo seis minutos más tarde, a los 67, con el equipo más suelto, Harry Kane mostró su olfato goleador al cabecear en el área chica tras una gran jugada colectiva y poner el 2-0. En el tramo final, Panamá buscó con orgullo no terminar como el único equipo que no hizo goles en el certamen, y casi lo logra. Alberto Quintero llegó a batir a Pickford, pero el grito fue invalidado por un milimétrico fuera de juego. Sobre el cierre, un oportuno desvío impidió el tercero de Eberechi Eze.
Inglaterra clasificó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo L, y espantó los fantasmas de los cruces complejos, pero volvió a quedar en deuda en cuanto al funcionamiento.