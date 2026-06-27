Inglaterra sufrió más de la cuenta ante Panamá, pero lo destrabó con su jerarquía y ganó el grupo

Sin embargo, cuando la incertidumbre se hacía más pesada, la jerarquía individual destrabó el cerrojo. Al minuto 61, Jude Bellingham remató en el área entre todas las piernas panameñas tras un córner, y le devolvió el alma al cuerpo a los “Tres Leones”. Solo seis minutos más tarde, a los 67, con el equipo más suelto, Harry Kane mostró su olfato goleador al cabecear en el área chica tras una gran jugada colectiva y poner el 2-0. En el tramo final, Panamá buscó con orgullo no terminar como el único equipo que no hizo goles en el certamen, y casi lo logra. Alberto Quintero llegó a batir a Pickford, pero el grito fue invalidado por un milimétrico fuera de juego. Sobre el cierre, un oportuno desvío impidió el tercero de Eberechi Eze.