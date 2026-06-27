Empiezan los 16avos: Canadá y Sudáfrica abren la fase de eliminación directa en Los Ángeles

Definidos todos los cruces y confirmados los clasificados, el Mundial 2026 le baja la persiana a su etapa regular. Se terminó el margen de error, la fase de grupos ya es historia y el torneo entra en su etapa más vibrante, esa en la que no se permiten las malas tardes: empiezan los 16avos de final. El puntapié inicial de la eliminación directa será este domingo desde las 16, cuando Canadá y Sudáfrica se enfrenten en un duelo a todo o nada en Los Ángeles, California.