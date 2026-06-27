Empiezan los 16avos: Canadá y Sudáfrica abren la fase de eliminación directa en Los Ángeles

Resumen para apurados
- Canadá y Sudáfrica se enfrentan este domingo en Los Ángeles por los 16avos del Mundial 2026 para definir quién avanza en la primera fase de eliminación directa.
- Ambos clasificaron por primera vez a esta ronda. Canadá será el primer coanfitrión en jugar fuera de su país, mientras Sudáfrica llega en alza tras vencer a Corea del Sur.
- El cruce inaugura la emocionante fase de eliminación directa del Mundial, donde el ganador logrará una clasificación histórica y se consolidará como la revelación del torneo.
Definidos todos los cruces y confirmados los clasificados, el Mundial 2026 le baja la persiana a su etapa regular. Se terminó el margen de error, la fase de grupos ya es historia y el torneo entra en su etapa más vibrante, esa en la que no se permiten las malas tardes: empiezan los 16avos de final. El puntapié inicial de la eliminación directa será este domingo desde las 16, cuando Canadá y Sudáfrica se enfrenten en un duelo a todo o nada en Los Ángeles, California.
El choque tiene un condimento extra que rompe los libros de estadísticas. La selección de Canadá se convertirá en el primer coanfitrión en la historia de los Mundiales en tener que jugar un partido de eliminación directa fuera de sus fronteras, lejos de su público y sin el calor de las tribunas que lo empujó en el debut. Un desafío inédito para el temple de los dirigidos por Jesse Marsch.
Ambas selecciones llegan unidas por una coincidencia que agiganta el valor del partido: es la primera vez en sus respectivas historias que logran superar la fase de grupos. Con esa mentalidad de romper barreras saltarán al campo de juego, entendiendo que el encuentro se presenta como un verdadero salto al vacío.
Canadá, que pintaba para quedarse con el liderazgo del Grupo B tras un buen arranque (empate 1-1 ante Bosnia y una histórica goleada 6-0 frente a Qatar), sufrió un tropezón en la última jornada al caer 2-1 contra Suiza. Sin embargo, los norteamericanos demostraron tener herramientas de sobra para dar batalla, especialmente en su frente de ataque, en la que la dupla letal compuesta por Cyle Larin y Jonathan David se planta como la principal amenaza para cualquier defensa.
En la vereda de enfrente asoma Sudáfrica. Los conducidos por Hugo Broos mostraron una metamorfosis total y fueron concretamente de menos a más en la competencia. El estreno encendió las alarmas con una pálida imagen en la derrota 2-0 ante el anfitrión México. No obstante, el elenco africano reaccionó a tiempo: rascó un empate clave 1-1 contra República Checa y selló su pasaje con un ajustado triunfo 1-0 sobre Corea del Sur. A diferencia de su rival, los “Bafana Bafana” sostienen su estructura con una columna vertebral que compite casi en su totalidad en la liga local.
El único antecedente entre ambos seleccionados se remonta a un lejano amistoso disputado el en 2007, con victoria 2-0 para los africanos. 19 años después, el escenario es abismalmente distinto: Los Ángeles será testigo del inicio de la verdadera Copa del Mundo.