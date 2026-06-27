En Vivo Mundial 2026

EN VIVO: La selección argentina vence 2-0 a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales.
EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales. AFP

Con un golazo de Lo Celso de tiro libre y otro de Lautaro Martínez de penal, la "Albiceleste" derrota al conjunto asiático.

Hace 4 Hs
23:34 hs

El penal del "Toro"

23:31 hs

Gol de Argentina

Lautaro Martínez remató fuerte y cruzado. 2-0.

23:29 hs

Penal para Argentina

Senesi recibió una plancha a la altura de la cabeza en el área de Jordania, tras un remate de Lautro Martínez que impactó en el travesaño.

23:29 hs

Así fue el golazo de Lo Celso

23:20 hs

Gol de Argentina

Lo Celso, de tiro libre, convierte el 1-0 para la Selección.

23:17 hs

Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan

Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan

Los Jereces y Sol de Mayo sobreviven entre caminos destruidos, escuelas abandonadas y casas que el agua fue dejando vacías. Allí, la pasión por la Selección resiste como puede: algunos escuchan los partidos por radio, otros esperan que no se corte la luz y el único habitante de Sol de Mayo se entera de los resultados cuando alguien llega hasta su rancho.

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23:07 hs

Gol anulado

Lo Celso había anotado tras un gran pase de Álvarez, pero estaba en posición adelantada.

23:00 hs

Comienza el partido

22:55 hs

El efecto Messi: cómo su último Mundial dispara el precio de las entradas y deja a muchos argentinos afuera del estadio

El efecto Messi: cómo su último Mundial dispara el precio de las entradas y deja a muchos argentinos afuera del estadio

Los tickets cambian de precio minuto a minuto, los hinchas especulan hasta el entretiempo para entrar, aparecen estafas y la figura del capitán termina alterando todo el mercado.

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22:45 hs

Todo listo

El plantel se prepara para salir al campo de juego.

22:40 hs

Colombia empató ante la Portugal de Cristiano, ganó el Grupo K y jugará contra Ghana en la próxima fase

Colombia empató ante la Portugal de Cristiano, ganó el Grupo K y jugará contra Ghana en la próxima fase

Pese al vibrante 0-0 en Miami y un gol anulado sobre el final, el equipo de Néstor Lorenzo avanzó como líder invicto y ya palpita los 16avos, mientras que los europeos chocarán ante Croacia.

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22:19 hs

El restaurante de una tucumana se convirtió en el fan fest argentino de Guadalajara

El restaurante de una tucumana se convirtió en el fan fest argentino de Guadalajara

Hace 13 años, Flavia Valdez dejó Tucumán para enseñar cocina en México y hoy es dueña de un bar donde vende comida argentina. Impulsada por sus clientes, abrió las puertas de su local para transmitir los partidos de Argentina en el Mundial 2026.

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22:08 hs

Es mexicano, se llama Diego Armando por Maradona y viajó sólo para ver los últimos bailes de Messi: la historia que emocionó en Arlington

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"No puedes perderte de ver al mejor jugador del mundo", aseguró el hombre, que recibió las entradas como regalo por el Día del Padre.

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21:40 hs

La Selección va con la alternativa

21:05 hs

La pasión por ver a Lionel Messi se hace sentir en Dallas

20:58 hs

Inglaterra sufrió más de la cuenta ante Panamá, pero lo destrabó con su jerarquía y ganó el grupo

Inglaterra sufrió más de la cuenta ante Panamá, pero lo destrabó con su jerarquía y ganó el grupo

El equipo de Thomas Tuchel dejó dudas desde el juego y padeció el orden de los centroamericanos durante una hora. Los goles de Bellingham y Kane evitaron un dolor de cabeza y un cruce prematuro contra potencias como Portugal o Colombia.

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20:39 hs

La pasión por la pesca no frena el amor por la Selección

La pasión por la pesca no frena el amor por la Selección

Un grupo de amigos convirtió una salida de pesca en una celebración mundialista. Entre botes, asados, anécdotas y carnadas, los integrantes del “Mojarra Team” demostraron que ambas actividades pueden convivir sin problemas.

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20:36 hs

En Sol de Mayo no se gritan los goles de la Selección en el Mundial: el camino hacia un pueblo que el agua fue borrando

En Sol de Mayo no se gritan los goles de la Selección en el Mundial: el camino hacia un pueblo que el agua fue borrando

Para llegar al único habitante de Sol de Mayo hubo que atravesar caminos borrados por las inundaciones, cruzar un puente colgante y caminar entre el monte. La travesía mostró cómo el agua transformó la geografía de una región donde el Mundial también se vive de otra manera.

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20:33 hs

El desafío de Lionel Scaloni esta noche

El DT ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón. 

Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo. 

Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.

20:33 hs

¿Cómo juega Jordania?

Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.

20:31 hs

Así luce el Dallas Stadium

20:19 hs

Croacia apeló a su jerarquía en el momento decisivo: venció 2-1 a Ghana y clasificó a los 16avos de final

Croacia apeló a su jerarquía en el momento decisivo: venció 2-1 a Ghana y clasificó a los 16avos de final

Modrić volvió a ser determinante para conducir la reacción de un equipo que sufrió más de lo esperado y avanzó como escolta del grupo L.

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20:17 hs

Formación confirmada

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los 11 jugadores que saldrán a buscar el triunfo frente a Jordania en Dallas.

20:08 hs

Empiezan los 16avos: Canadá y Sudáfrica abren la fase de eliminación directa en Los Ángeles

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El duelo se disputará este domingo a partir de las 16 en territorio estadounidense, marcando el histórico hito de un país anfitrión jugando por primera vez fuera de sus fronteras.

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19:41 hs

¿Castigo? La contundente decisión de la federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminado

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La AUF canceló el vuelo chárter tras la eliminación ante España y los jugadores deberán regresar por separado, en medio del final del ciclo de Marcelo Bielsa.

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18:33 hs

El Mundial en un paraje tucumano donde ya solo viven siete personas por las inundaciones: la historia de José Antonio y su familia en Los Jereces

El Mundial en un paraje tucumano donde ya solo viven siete personas por las inundaciones: la historia de José Antonio y su familia en Los Jereces

José Antonio Lazarte tiene 77 años, nació y se crió en Los Jereces y hoy integra una familia que representa a cinco de los siete habitantes que todavía permanecen en ese paraje del departamento Graneros. Cuando juega Argentina, prende el televisor, busca una señal estatal y espera que la electricidad no vuelva a cortarse.

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18:26 hs

El hombre que esperó más de 40 años para disfrutar un Mundial y volvió a un paraje tucumano que el agua casi hizo desaparecer

El hombre que esperó más de 40 años para disfrutar un Mundial y volvió a un paraje tucumano que el agua casi hizo desaparecer

Francisco Jerez nació en Sol de Mayo en 1954 y tuvo que mudarse a Barrancas por las inundaciones. Durante los primeros títulos de Argentina el trabajo siempre estuvo por delante del fútbol. Recién en Qatar 2022 pudo vivir un Mundial con tranquilidad y ahora espera volver a gritar campeón mientras recuerda un pueblo que ya no es el mismo.

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18:16 hs

El único habitante de Sol de Mayo no puede ver el Mundial: la última inundación se llevó su televisor

El único habitante de Sol de Mayo no puede ver el Mundial: la última inundación se llevó su televisor

Lino Navarro vive desde hace más de medio siglo en un paraje del departamento Graneros que quedó prácticamente deshabitado por las inundaciones. Perdió el televisor durante la última crecida y ahora solo se entera de los partidos de la Selección cuando alguien llega hasta su rancho y le cuenta cómo salió Argentina.

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16:45 hs

Escucha a la Selección por radio en un paraje del sur tucumano que se resiste a desaparecer por las inundaciones

Escucha a la Selección por radio en un paraje del sur tucumano que se resiste a desaparecer por las inundaciones

Tito Mario Nieva nació y se crió en Los Jereces, uno de los parajes más aislados del sur tucumano. Perdió 20 cabras durante la última inundación, pasa gran parte de sus días cuidando a sus animales y, cuando no puede viajar hasta La Esperanza, sigue los partidos de la Selección Argentina por una radio a pilas, como cuando era chico y en la zona todavía no había electricidad.

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10:58 hs

Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026

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El seleccionado se aseguró la clasificación en el primer lugar del grupo J una fecha antes y ya conoce cómo quedó el cuadro de su lado.

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10:10 hs

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Con el cierre de varias zonas de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empezó a despedir a sus primeros protagonistas. Desde sorpresas como la eliminación de Uruguay hasta equipos que no lograron sumar puntos, estas son las selecciones que ya quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final.

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Lo que tenés que saber

La selección argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir sumando rodaje de cara a la etapa decisiva del certamen. Ya clasificado como líder, el DT dispondrá de un once alternativo. El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

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