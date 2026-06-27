EN VIVO: La selección argentina vence 2-0 a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

El penal del "Toro"
El gol de penal de Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina a Jordania.#FIFAWorldCuppic.twitter.com/Yz12nV69Xj— Mati (@matiasm_02) June 28, 2026
Gol de Argentina
Lautaro Martínez remató fuerte y cruzado. 2-0.
Penal para Argentina
Senesi recibió una plancha a la altura de la cabeza en el área de Jordania, tras un remate de Lautro Martínez que impactó en el travesaño.
Así fue el golazo de Lo Celso
GOLAZO de TIRO LIBRE de GIO LO CELSO para el 1-0 de ARGENTINA ante Jordania.pic.twitter.com/xHHerOUmMw— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 28, 2026
Gol de Argentina
Lo Celso, de tiro libre, convierte el 1-0 para la Selección.
Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan
Los Jereces y Sol de Mayo sobreviven entre caminos destruidos, escuelas abandonadas y casas que el agua fue dejando vacías. Allí, la pasión por la Selección resiste como puede: algunos escuchan los partidos por radio, otros esperan que no se corte la luz y el único habitante de Sol de Mayo se entera de los resultados cuando alguien llega hasta su rancho.Ver más
Gol anulado
Lo Celso había anotado tras un gran pase de Álvarez, pero estaba en posición adelantada.
Comienza el partido
El efecto Messi: cómo su último Mundial dispara el precio de las entradas y deja a muchos argentinos afuera del estadio
Los tickets cambian de precio minuto a minuto, los hinchas especulan hasta el entretiempo para entrar, aparecen estafas y la figura del capitán termina alterando todo el mercado.Ver más
Todo listo
El plantel se prepara para salir al campo de juego.
Colombia empató ante la Portugal de Cristiano, ganó el Grupo K y jugará contra Ghana en la próxima fase
Pese al vibrante 0-0 en Miami y un gol anulado sobre el final, el equipo de Néstor Lorenzo avanzó como líder invicto y ya palpita los 16avos, mientras que los europeos chocarán ante Croacia.Ver más
El restaurante de una tucumana se convirtió en el fan fest argentino de Guadalajara
Hace 13 años, Flavia Valdez dejó Tucumán para enseñar cocina en México y hoy es dueña de un bar donde vende comida argentina. Impulsada por sus clientes, abrió las puertas de su local para transmitir los partidos de Argentina en el Mundial 2026.Ver más
Es mexicano, se llama Diego Armando por Maradona y viajó sólo para ver los últimos bailes de Messi: la historia que emocionó en Arlington
"No puedes perderte de ver al mejor jugador del mundo", aseguró el hombre, que recibió las entradas como regalo por el Día del Padre.Ver más
La Selección va con la alternativa
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026
Los colores que unen a un país entero, listos
Una piel que es una verdadera obra de arte pic.twitter.com/jPq6B6Twy8
La pasión por ver a Lionel Messi se hace sentir en Dallas
Inglaterra sufrió más de la cuenta ante Panamá, pero lo destrabó con su jerarquía y ganó el grupo
El equipo de Thomas Tuchel dejó dudas desde el juego y padeció el orden de los centroamericanos durante una hora. Los goles de Bellingham y Kane evitaron un dolor de cabeza y un cruce prematuro contra potencias como Portugal o Colombia.Ver más
La pasión por la pesca no frena el amor por la Selección
Un grupo de amigos convirtió una salida de pesca en una celebración mundialista. Entre botes, asados, anécdotas y carnadas, los integrantes del “Mojarra Team” demostraron que ambas actividades pueden convivir sin problemas.Ver más
En Sol de Mayo no se gritan los goles de la Selección en el Mundial: el camino hacia un pueblo que el agua fue borrando
Para llegar al único habitante de Sol de Mayo hubo que atravesar caminos borrados por las inundaciones, cruzar un puente colgante y caminar entre el monte. La travesía mostró cómo el agua transformó la geografía de una región donde el Mundial también se vive de otra manera.Ver más
La previa argentina en Dallas
El desafío de Lionel Scaloni esta noche
El DT ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón.
Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo.
Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.
¿Cómo juega Jordania?
Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.
Así luce el Dallas Stadium
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026
Luces encendidas en el Dallas Stadium para ver brillar a la Albiceleste pic.twitter.com/mqBBBxzjav
Croacia apeló a su jerarquía en el momento decisivo: venció 2-1 a Ghana y clasificó a los 16avos de final
Modrić volvió a ser determinante para conducir la reacción de un equipo que sufrió más de lo esperado y avanzó como escolta del grupo L.Ver más
Formación confirmada
Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los 11 jugadores que saldrán a buscar el triunfo frente a Jordania en Dallas.
Empiezan los 16avos: Canadá y Sudáfrica abren la fase de eliminación directa en Los Ángeles
El duelo se disputará este domingo a partir de las 16 en territorio estadounidense, marcando el histórico hito de un país anfitrión jugando por primera vez fuera de sus fronteras.Ver más
¿Castigo? La contundente decisión de la federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminado
La AUF canceló el vuelo chárter tras la eliminación ante España y los jugadores deberán regresar por separado, en medio del final del ciclo de Marcelo Bielsa.Ver más
El Mundial en un paraje tucumano donde ya solo viven siete personas por las inundaciones: la historia de José Antonio y su familia en Los Jereces
José Antonio Lazarte tiene 77 años, nació y se crió en Los Jereces y hoy integra una familia que representa a cinco de los siete habitantes que todavía permanecen en ese paraje del departamento Graneros. Cuando juega Argentina, prende el televisor, busca una señal estatal y espera que la electricidad no vuelva a cortarse.Ver más
El hombre que esperó más de 40 años para disfrutar un Mundial y volvió a un paraje tucumano que el agua casi hizo desaparecer
Francisco Jerez nació en Sol de Mayo en 1954 y tuvo que mudarse a Barrancas por las inundaciones. Durante los primeros títulos de Argentina el trabajo siempre estuvo por delante del fútbol. Recién en Qatar 2022 pudo vivir un Mundial con tranquilidad y ahora espera volver a gritar campeón mientras recuerda un pueblo que ya no es el mismo.Ver más
El único habitante de Sol de Mayo no puede ver el Mundial: la última inundación se llevó su televisor
Lino Navarro vive desde hace más de medio siglo en un paraje del departamento Graneros que quedó prácticamente deshabitado por las inundaciones. Perdió el televisor durante la última crecida y ahora solo se entera de los partidos de la Selección cuando alguien llega hasta su rancho y le cuenta cómo salió Argentina.Ver más
Escucha a la Selección por radio en un paraje del sur tucumano que se resiste a desaparecer por las inundaciones
Tito Mario Nieva nació y se crió en Los Jereces, uno de los parajes más aislados del sur tucumano. Perdió 20 cabras durante la última inundación, pasa gran parte de sus días cuidando a sus animales y, cuando no puede viajar hasta La Esperanza, sigue los partidos de la Selección Argentina por una radio a pilas, como cuando era chico y en la zona todavía no había electricidad.Ver más
Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026
El seleccionado se aseguró la clasificación en el primer lugar del grupo J una fecha antes y ya conoce cómo quedó el cuadro de su lado.Ver más
Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida
Con el cierre de varias zonas de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya empezó a despedir a sus primeros protagonistas. Desde sorpresas como la eliminación de Uruguay hasta equipos que no lograron sumar puntos, estas son las selecciones que ya quedaron sin chances de avanzar a los 16avos de final.Ver más
Lo que tenés que saber
La selección argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir sumando rodaje de cara a la etapa decisiva del certamen. Ya clasificado como líder, el DT dispondrá de un once alternativo. El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.