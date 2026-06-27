En Sol de Mayo no se gritan los goles de la Selección en el Mundial: el camino hacia un pueblo que el agua fue borrando

El recorrido continúa por un sendero que durante años fue utilizado por alumnos, docentes y pobladores. A un costado, el río Marapa acompaña buena parte del trayecto. Más adelante aparece el viejo puente colgante construido a comienzos de la década del 80 para comunicar ambos parajes. La estructura todavía resiste. Los tablones de madera fueron reemplazados por chapas y cada paso hace que el puente se balancee. Los vecinos aseguran que sigue siendo utilizado por motos, caballos y quienes necesitan cruzar hacia el otro lado. Después del puente, la vegetación termina de imponerse.