El hombre que esperó más de 40 años para disfrutar un Mundial y volvió a un paraje tucumano que el agua casi hizo desaparecer

Francisco Jerez nunca pudo vivir los primeros títulos mundiales de la Selección como la mayoría de los argentinos. En 1978, mientras Mario Kempes levantaba la primera Copa del Mundo para el país, él trabajaba en el Ingenio Marapa. Los partidos quedaban en un segundo plano. Si había tiempo, veía alguna imagen en un televisor donde se reunían sus compañeros o escuchaba algún relato por radio. Lo importante era cumplir con la jornada laboral. Ocho años después, cuando Diego Maradona llevó a Argentina a la gloria en México, la historia volvió a repetirse. El trabajo seguía ocupando el primer lugar y, además, debía ayudar a su madre y a sus hermanos. "Yo trabajaba para ayudar a mi madre y mantener a mis hermanos", recuerda. Recién durante el Mundial de Qatar 2022 sintió que podía disfrutar realmente una Copa del Mundo.