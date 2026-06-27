Escucha a la Selección por radio en un paraje del sur tucumano que se resiste a desaparecer por las inundaciones

Dentro del rancho no sobra nada, pero tampoco falta lo indispensable. Un pequeño catre cubierto por acolchados para combatir el frío, una radio, una olla apoyada sobre el fuego, algunas botellas de agua para consumir y una taza junto a un vaso colgados de unos ganchos conforman el espacio donde transcurren sus jornadas. Detrás se encuentra el corral donde cría alrededor de 50 cabras, su principal fuente de ingresos. Además de vender cabritos, también elabora quesos de cabra. Es un trabajo que conoce desde siempre y que decidió mantener cuando, después de formar una familia, construyó una casa en La Esperanza, ubicada a unos 10 kilómetros. Aunque su familia vive allí, él pasa la mayor parte de la semana en Los Jereces cuidando a sus animales.