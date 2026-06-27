Adorni, un capítulo tóxico e interminable y cómo la realidad dinamitó la tozudez de Milei

Otro tema de la semana fue Lionel Messi y su actuación mundialista, junto al orgullo que le despierta a la gente el accionar de la Selección y la mesura de Leonel Scaloni. La vigencia del jugador, sus cinco goles, la clasificación y la ilusión sirvieron un poco para atenuar, al menos por un momento. las preocupaciones por la situación económica y social, con eventuales mejorías que el barro del caso Adorni le impide capitalizar al Gobierno. Inclusive, Milei habló del 10 y del DT en el reportaje en España: “tengo documentado que antes de 2018 el único que lo bancaba en la Argentina era yo y me he peleado con todo el mundo. Pero, además, tengo una admiración enorme por el cuerpo técnico y Scaloni me parece un líder de proporciones mayúsculas”, dijo. Es habitual que los políticos intenten pegarse a los éxitos deportivos y en el Gobierno siempre se creyó que el Mundial y la actuación argentina (Messi incluido) iban a tapar el caso Adorni. No tuvieron suerte porque el descrédito no paró de crecer y llegó a valores descomunales, hasta el final de juego que se preanuncia.