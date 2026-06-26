¿Especulación o juego limpio? El dilema de Austria y Argelia en la definición del Grupo J

El único antecedente mundialista entre ambos data de España 1982, donde los europeos se impusieron 2-0. Pero lo que los argelinos recuerdan con más amargura no es ese choque, sino lo que vino después: la “Desgracia de Gijón”. En la última jornada, Alemania y Austria se enfrentaron sabiendo de antemano el resultado argelino. Un triunfo germano por un gol clasificaba a ambos europeos y dejaba afuera directamente a los africanos, que habían sido la gran revelación del torneo. Tras el 1-0 de Horst Hrubesch en el inicio, el partido se transformó en una farsa: ambos se dedicaron a pasarse la pelota sin ninguna intención de atacarse. El repudio fue enorme y la indignación a nivel global fue tal que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento: desde México 1986, los partidos de la última jornada se disputan en simultáneo.