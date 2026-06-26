¿Especulación o juego limpio? El dilema de Austria y Argelia en la definición del Grupo J
Empatados en puntos detrás de la selección argentina, un empate mete a ambos en dieciseisavos, pero el que quede segundo chocará contra España. El equipo de Ralf Rangnick promete salir a ganar sin mirar el cuadro de la fase final, mientras que los argelinos buscan una revancha histórica.
Kansas City albergará un mano a mano entre Austria y Argelia por el pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El escenario es sumamente parejo: ambos combinados acumulan tres unidades producto de sus victorias frente a la colista Jordania y sus respectivas derrotas ante la selección argentina. Si bien un empate clasificaría a ambos, el reparto de puntos dejaría a los europeos en el segundo lugar del grupo por diferencia de gol, un casillero que los enviaría a jugar con España en la siguiente instancia.
Austria: ¿sirve perder?
El conjunto dirigido por Ralf Rangnick es el favorito por nombres. Respaldado por la experiencia del defensor del Real Madrid, David Alaba, el despliegue del mediocampista Marcel Sabitzer y la cuota goleadora del histórico Marko Arnautovic -máximo artillero de su país con 47 gritos-, el elenco austríaco busca sellar su clasificación sin especular con la calculadora (una derrota abultada podría complicarlo). “Necesitamos ser más precisos en el último tercio del campo. Vamos a jugar para ganar. Para nosotros, la cuestión de lo que viene después es totalmente irrelevante”, remarcó el defensor Stefan Posch. No obstante, las sospechas rondarán inevitablemente, ya que el Grupo J será el último en definirse, por lo que ambos elencos ya sabrán exactamente qué resultados les convienen de cara a los cruces.
La revancha tras 44 años
Por el lado de los “Zorros del Desierto”, la premisa de Vladimir Petkovic será plantarse de igual a igual. El combinado norafricano quiere emular su actuación de Brasil 2014, cuando consiguió meterse en los octavos de final.
El único antecedente mundialista entre ambos data de España 1982, donde los europeos se impusieron 2-0. Pero lo que los argelinos recuerdan con más amargura no es ese choque, sino lo que vino después: la “Desgracia de Gijón”. En la última jornada, Alemania y Austria se enfrentaron sabiendo de antemano el resultado argelino. Un triunfo germano por un gol clasificaba a ambos europeos y dejaba afuera directamente a los africanos, que habían sido la gran revelación del torneo. Tras el 1-0 de Horst Hrubesch en el inicio, el partido se transformó en una farsa: ambos se dedicaron a pasarse la pelota sin ninguna intención de atacarse. El repudio fue enorme y la indignación a nivel global fue tal que obligó a la FIFA a cambiar el reglamento: desde México 1986, los partidos de la última jornada se disputan en simultáneo.
Aquella eliminación quedó como un trauma nacional en Argelia, y desde el sorteo de este Mundial, el duelo se viene palpitando como la chance de saldar esa cuenta. El problema para los “Zorros del Desierto” es que tomarse esa revancha tiene un costo: cruzarse con España en los dieciseisavos de final.
Sábado desde las 23:
ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui y Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid y Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.
Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
Estadio: Kansas.
TV: D Sports.