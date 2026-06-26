La furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay: el grito que reflejó toda su bronca

Bielsa también fue consultado por dos de las decisiones más discutidas del encuentro. La primera fue la salida de Fernando Muslera en el entretiempo, luego del error que derivó en el gol de Álex Baena. En un primer momento evitó profundizar el tema, pero más tarde aclaró que no fue una determinación suya. "Es una decisión que tomó el mismo Muslera", explicó.