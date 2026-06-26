La furia de Bielsa tras la eliminación de Uruguay: el grito que reflejó toda su bronca
El entrenador argentino descargó su frustración segundos antes de brindar la primera entrevista tras la derrota con España. Luego asumió toda la responsabilidad por la eliminación de la "Celeste" y realizó una fuerte autocrítica sobre su ciclo al frente del seleccionado uruguayo.
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una imagen poco habitual de Marcelo Bielsa. Apenas consumada la derrota 1-0 frente a España en Guadalajara, el entrenador argentino mostró toda su frustración antes de comenzar la primera entrevista televisiva. Mientras aguardaba el inicio de la transmisión, lanzó un grito que reflejó su estado de ánimo: "¡Dale de una vez!".
Segundos después, ya frente a las cámaras, el rosarino dejó una de las primeras autocríticas de la noche. "No logré potenciar el poderío de Uruguay en sus jugadores", reconoció tras la eliminación de la "Celeste", que cerró el Grupo H con apenas dos puntos luego de empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y perder frente a España.
LA FURIA DE MARCELO BIELSA tras la eliminaciÃ³n de Uruguay en fase de grupos. pic.twitter.com/zeV5BzKGBo— TyC Sports (@TyCSports) June 27, 2026
Bielsa también fue consultado por dos de las decisiones más discutidas del encuentro. La primera fue la salida de Fernando Muslera en el entretiempo, luego del error que derivó en el gol de Álex Baena. En un primer momento evitó profundizar el tema, pero más tarde aclaró que no fue una determinación suya. "Es una decisión que tomó el mismo Muslera", explicó.
El otro cambio cuestionado fue la sustitución de Federico Valverde en busca de mayor peso ofensivo con el ingreso de Federico Viñas. "Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque", respondió el entrenador.
Más tarde, en conferencia de prensa, Bielsa profundizó su análisis y asumió toda la responsabilidad por el fracaso. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier aporte que pueda hacer un entrenador nunca se instala si no se consiguen resultados", afirmó. También sostuvo que, por el desarrollo de los partidos, Uruguay "debería haber obtenido siete puntos", aunque reconoció que la decepción debía recaer sobre él.
Así terminó el ciclo mundialista de Uruguay: con una eliminación temprana y con un Bielsa que eligió hacerse cargo del golpe sin buscar excusas.