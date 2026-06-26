La dura autocrítica de Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada"

Uno de los momentos que marcó la eliminación fue el nuevo error de Fernando Muslera. El arquero tuvo responsabilidad en el gol convertido por España y volvió a quedar señalado después de una Copa del Mundo en la que también había cometido equivocaciones importantes. Sin embargo, Bielsa evitó responsabilizarlo de manera individual y reveló un detalle que sorprendió a todos: el histórico guardameta decidió abandonar el partido por iniciativa propia.