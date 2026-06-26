Así juega Jordania: el desafío táctico que le servirá a Scaloni como prueba de cara al duelo contra Cabo Verde

Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.