Así juega Jordania: el desafío táctico que le servirá a Scaloni como prueba de cara al duelo contra Cabo Verde

Resumen para apurados
- En el Mundial 2026, la Argentina de Scaloni enfrentará este sábado a Jordania para probar variantes tácticas de cara a la fase eliminatoria tras asegurar el primer puesto.
- Scaloni utilizará una formación alternativa ante un rival ya eliminado que se refugia en un esquema defensivo 5-4-1 y apuesta a las transiciones rápidas de contragolpe.
- El partido servirá como un laboratorio táctico clave para preparar el cruce de 16avos de final ante Cabo Verde, que propone un estilo de juego defensivo muy similar.
A simple vista, el partido parece tener poco valor deportivo. Argentina ya aseguró el primer puesto, Lionel Scaloni preservará a varios titulares y Jordania llega eliminada después de perder sus dos primeros encuentros del Mundial 2026.
Sin embargo, detrás de ese contexto aparece un desafío que el entrenador argentino seguramente observará con atención; porque el seleccionado asiático propone un partido muy parecido al que la Selección podría encontrar cuando empiece la etapa eliminatoria.
"No podemos cambiar radicalmente nuestra manera de jugar", dijo Scaloni en la conferencia de prensa. Y ese concepto volverá a ponerse a prueba este sábado.
Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.
Ese será el primer examen para una Argentina que también presentará una formación alternativa.
Scaloni ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón.
Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo. Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.
Más allá de dominar el juego, deberá estar preparada para las transiciones rápidas. Especialmente por Mousa Al Tamari.
El “10” es la gran figura del equipo y el único futbolista del plantel que milita en una de las cinco grandes ligas de Europa, en el Rennes francés. Es zurdo, arranca desde la derecha, busca constantemente el uno contra uno y suele terminar las jugadas por el centro. En su país muchos lo bautizaron como "el Messi jordano", aunque él mismo rechazó ese apodo en más de una oportunidad.
Junto a Al Mardi y Olwan forma un tridente muy móvil, que intercambia posiciones permanentemente y aprovecha cualquier espacio para correr. Ese desorden ofensivo contrasta con el orden defensivo que muestra el equipo.
En el medio sobresale Al Rawabdeh, un volante de enorme despliegue que protagonizó una de las curiosidades de este Mundial. Fue el primer futbolista del torneo en superar los 13 kilómetros recorridos durante un partido. A su lado aparece Al Rashdan, un volante con mayor llegada al área y autor de uno de los goles jordanos en esta Copa del Mundo. Claro que Jordania también tiene limitaciones.
Cuando debe defender demasiado cerca de su arquero suele sufrir en los duelos individuales y tampoco cuenta con centrales especialmente fuertes para salir jugando. Por eso casi siempre evita la elaboración desde atrás y apuesta al juego directo.
Paradójicamente, el partido también será un laboratorio para los dos entrenadores.
Así como Scaloni aprovechará la rotación para observar futbolistas pensando en los cruces, Jamal Sellami también planea darles minutos a varios suplentes. El DT marroquí entiende que la primera experiencia mundialista de Jordania debe servir para ampliar la base del plantel de cara a la Copa Asiática 2027, incluso por encima del resultado.
Por eso, más allá de la diferencia de jerarquía entre ambos equipos, el encuentro puede dejar conclusiones importantes para Argentina. No tanto por el rival en sí, sino porque le ofrecerá un escenario que podría repetirse muy pronto.
Una defensa cerrada, cinco hombres en el fondo, poco espacio entre líneas y un equipo dispuesto a esperar para salir de contra.
Justamente, en el cruce de 16avos de final contra Cabo Verde ese libreto sería bien similar; y ahí estará el verdadero valor del último partido de la fase de grupos.