Se fue de Tucumán hace seis años y volvió a sentirse en casa gracias a la selección argentina

Los primeros meses los pasó trabajando con un mecánico. También encontró refugio en la religión porque necesitaba un sostén mientras intentaba adaptarse a una vida completamente distinta. A eso se sumaba una barrera que aparecía todos los días, incluso en instancias tan simples como salir a comprar comida. “Me acerqué mucho a Dios para pedir por mi vida y por mi salud mental. Había muchas cosas que me estaban pasando en ese momento. No sabía ni siquiera el idioma. Iba a comprar algo y terminaba llevándome otra cosa. A veces pedía comida y no era lo que quería. Todo lo aprendí por mi cuenta”, cuenta.