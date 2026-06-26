Scaloni habló de Jordania, pero dejó cinco frases que explican el verdadero Mundial de Argentina

Aunque respondió sobre la rotación, los sistemas tácticos, los suplentes y hasta sus cábalas, fue dejando pistas que, juntas, dibujan el verdadero escenario de la Selección: Argentina ya dejó de pensar únicamente en la fase de grupos y empezó a construir el equipo que buscará sobrevivir en los cruces de eliminación directa. Estas son las cinco frases que mejor explican hacia dónde mira Scaloni.