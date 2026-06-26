Scaloni habló de Jordania, pero dejó cinco frases que explican el verdadero Mundial de Argentina
Respondió sobre la rotación, los suplentes y los cambios tácticos antes del último partido de la fase de grupos. Sin embargo, el mensaje de fondo estuvo puesto en cómo prepara a la Selección para los cruces decisivos.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni analizó el partido de Argentina ante Jordania en EE. UU., revelando que usará el juego para preparar al equipo de cara a los cruces decisivos del Mundial.
- A través de de cinco frases clave, el DT explicó que rotará futbolistas y probará variantes tácticas sin perder la identidad, evaluando el rendimiento real de los suplentes.
- Esta estrategia busca consolidar un plantel flexible y competitivo para la fase de eliminación directa, donde el margen de error es nulo y la adaptabilidad será fundamental.
Las conferencias de Lionel Scaloni rara vez dejan una declaración explosiva. No suele regalar títulos rimbombantes ni abrir polémicas innecesarias. Su mensaje, casi siempre, aparece cuando se unen distintas respuestas. Eso volvió a ocurrir en la previa del partido contra Jordania.
Aunque respondió sobre la rotación, los sistemas tácticos, los suplentes y hasta sus cábalas, fue dejando pistas que, juntas, dibujan el verdadero escenario de la Selección: Argentina ya dejó de pensar únicamente en la fase de grupos y empezó a construir el equipo que buscará sobrevivir en los cruces de eliminación directa. Estas son las cinco frases que mejor explican hacia dónde mira Scaloni.
- "Una cosa es pensarlo y otra es verlo cuando juega": quizás haya sido la respuesta más importante de toda la conferencia. Scaloni habló de los futbolistas que tendrán minutos frente a Jordania y dejó claro que el partido no servirá únicamente para dar descanso a los habituales titulares. El cuerpo técnico tiene una idea de quiénes pueden responder cuando llegue una lesión, una suspensión o un cambio táctico. Pero todavía necesita comprobarlo en un escenario real. Entrenarse no alcanza; un Mundial exige otra clase de respuestas. Por eso Jordania representa una evaluación mucho más importante de lo que indica la tabla.
- "No podemos cambiar radicalmente nuestra manera de jugar": el entrenador volvió a poner el foco donde lo hace desde que asumió; la identidad. Reconoció que existen distintas formas de ganar partidos y que este Mundial lo está demostrando. Sin embargo, dejó en claro que Argentina no piensa abandonar aquello que la llevó hasta acá. Puede modificar algunos detalles, cambiar nombres y ajustar movimientos. Lo que no está dispuesto a negociar es la esencia. Y esa también será una prueba para quienes tendrán su oportunidad.
- "El equipo puede ser diferente en nombres, pero intentamos jugar de la misma manera": esta frase complementa la anterior. Más que encontrar buenos reemplazos, Scaloni busca comprobar si la estructura del equipo sigue funcionando cuando cambian los intérpretes. Ese fue de los grandes logros de su ciclo; que Argentina no dependa exclusivamente de un “11” titular y que quien entre sepa exactamente qué hacer. El partido frente a Jordania servirá, justamente, para medir cuánto resiste esa identidad.
- "Puede ser un buen momento": así respondió cuando le preguntaron si aprovechará el encuentro para ensayar otro sistema táctico. La respuesta fue breve, pero significativa. Hasta ahora Argentina mantuvo prácticamente el mismo funcionamiento, pero ahora aparece la posibilidad de probar variantes frente a un rival que suele defender con una línea de cinco. No parece un ensayo pensado solamente para Jordania; como contrapartida se trata de una herramienta que podría ser útil cuando empiecen los cruces, en los que cada rival obligará a encontrar soluciones diferentes.
- "No preferimos ningún rival": Scaloni rechazó cualquier especulación sobre el próximo cruce. Dijo que elegir un adversario sería una falta de respeto y que el único objetivo es seguir avanzando. La frase puede sonar protocolar, pero también refleja una constante de este ciclo. La Selección nunca construyó su camino mirando el cuadro, siempre intentó fortalecerse a sí misma antes que preocuparse por el rival. Y esa lógica vuelve a repetirse en esta oportunidad.
- El mensaje completo: si las respuestas se leen por separado, parecen una conferencia más. Pero cuando se juntan aparece un patrón muy claro. Scaloni no habló tanto de Jordania como del futuro de Argentina. Habló de comprobar jugadores, de sostener una identidad, de ensayar variantes y de ampliar las opciones del plantel. En definitiva, habló de preparar al equipo para cuando ya no haya margen de error.
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