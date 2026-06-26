Copa del Mundo

"Lo hago porque es usted": la imperdible excepción de Scaloni con Macaya Márquez para confirmar el futuro de Messi

En la antesala del duelo ante Jordania, el entrenador de la Selección rompió su propia regla ante la leyenda del periodismo y confirmó que el capitán comenzará en el banco de suplentes en Dallas.

Lo hago porque es usted: la imperdible excepción de Scaloni con Macaya Márquez para confirmar el futuro de Messi
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó en Dallas que Lionel Messi será suplente ante Jordania por el Mundial, rompiendo su regla de no dar el equipo por respeto al periodista Macaya Márquez.
  • El hecho ocurrió en una conferencia distendida tras asegurar el primer puesto del grupo. Scaloni elogió la trayectoria del cronista, quien cubre su Copa del Mundo número 18.
  • Preservar a Messi permite dosificar su físico para la fase eliminatoria, mientras el equipo consolida un clima de armonía y confianza de cara a la siguiente ronda del torneo.
Resumen generado con IA

Con el primer puesto del Grupo J plenamente asegurado, la selección argentina respira un clima de tranquilidad en Estados Unidos. En este contexto de calma y objetivos cumplidos, el entrenador Lionel Scaloni se tomó una licencia durante la conferencia de prensa oficial previa al cruce frente a Jordania en el estadio de Dallas.

Al recibir la primera pregunta de la jornada, formulada nada menos que por Enrique Macaya Márquez —quien se encuentra agigantando su leyenda al cubrir su Mundial número 18—, el director técnico de la "Albiceleste" decidió romper una norma tácita de su ciclo que consiste en no confirmar jamás la alineación de manera anticipada. Lejos de evadir el interrogante, el estratega optó por el camino de la complicidad y el respeto absoluto hacia la trayectoria del cronista.

"Lionel Messi irá al banco, pero se lo digo porque es usted. Es un placer poder responder una pregunta suya", soltó Scaloni con una sonrisa, generando un momento único en el auditorio texano.

Esa inesperada revelación sobre el futuro inmediato del capitán se dio en un marco notablemente más distendido que en las presentaciones anteriores. La sala de prensa lució a la mitad de su capacidad habitual, un contraste muy marcado frente al panorama completamente abarrotado de las jornadas previas. Sin embargo, ese menor interés de la prensa internacional por un partido donde ya no hay nada en juego funcionó como el escenario ideal para que los periodistas argentinos atesoraran un cruce para la historia.

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