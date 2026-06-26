"Lo hago porque es usted": la imperdible excepción de Scaloni con Macaya Márquez para confirmar el futuro de Messi

Esa inesperada revelación sobre el futuro inmediato del capitán se dio en un marco notablemente más distendido que en las presentaciones anteriores. La sala de prensa lució a la mitad de su capacidad habitual, un contraste muy marcado frente al panorama completamente abarrotado de las jornadas previas. Sin embargo, ese menor interés de la prensa internacional por un partido donde ya no hay nada en juego funcionó como el escenario ideal para que los periodistas argentinos atesoraran un cruce para la historia.