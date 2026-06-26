Tagliafico reveló cómo se pelea un lugar en la Selección de Scaloni: su respuesta dejó en claro cómo se vive puertas adentro

Por eso, aunque Argentina ya aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo, el lateral izquierdo vive el partido contra Jordania como una oportunidad mucho más importante que un simple cierre de la primera fase. Es la posibilidad de volver a levantar la mano cuando el torneo está por entrar en su etapa decisiva. “Cada jugador tiene que trabajar al máximo para hacerle difícil la decisión al entrenador”, resumió en la conferencia de prensa previa al encuentro.