Tagliafico reveló cómo se pelea un lugar en la Selección de Scaloni: su respuesta dejó en claro cómo se vive puertas adentro
El lateral volverá a tener una oportunidad contra Jordania y buscará demostrar que está listo para recuperar un lugar en el equipo cuando comiencen los cruces decisivos del Mundial.
Resumen para apurados
- Nicolás Tagliafico afirmó en conferencia de prensa que ningún jugador tiene el puesto asegurado en la Selección Argentina de Scaloni, destacando la fuerte competencia interna.
- Tras recuperarse de una lesión previa al Mundial, el lateral izquierdo busca sumar continuidad frente a Jordania para demostrar que está listo de cara a la fase eliminatoria.
- Esta exigencia y rotación de nombres buscan sostener la identidad táctica del equipo de cara a los partidos decisivos, donde no habrá margen de error para el campeón mundial.
Doscientos minutos pueden cambiar un Mundial. Nicolás Tagliafico lo sabe; y también sabe que, en la Selección de Lionel Scaloni, ningún antecedente garantiza un lugar. Ni siquiera haber sido campeón del mundo.
Por eso, aunque Argentina ya aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo, el lateral izquierdo vive el partido contra Jordania como una oportunidad mucho más importante que un simple cierre de la primera fase. Es la posibilidad de volver a levantar la mano cuando el torneo está por entrar en su etapa decisiva. “Cada jugador tiene que trabajar al máximo para hacerle difícil la decisión al entrenador”, resumió en la conferencia de prensa previa al encuentro.
La frase parece una declaración de principios del ciclo Scaloni, pero también refleja su situación personal. Tagliafico llegó al Mundial condicionado por una lesión sufrida en la previa. Hizo un trabajo intenso para ponerse a punto y, aunque ya está completamente recuperado, todavía busca sumar continuidad. “Las primeras semanas fueron duras. Trabajé muy duro para llegar de la mejor manera. Hoy estoy bien; estoy en condiciones de jugar”, aseguró.
El lateral conoce mejor que nadie cómo funciona esta Selección. La competencia interna nunca se detiene. Los entrenamientos tienen la intensidad de un partido y cada oportunidad cuenta. Por eso no se permite relajarse, aun cuando Argentina ya no tenga urgencias en la tabla. “Hoy cada jugador tiene que trabajar al máximo para hacerle difícil la decisión al entrenador. Esa competencia interna hace que seamos mejores”, explicó.
El mensaje coincide casi palabra por palabra con el que había dejado Scaloni unos minutos antes. El entrenador había reconocido que el partido servirá para comprobar con qué futbolistas puede contar de cara a la fase eliminatoria. “Una cosa es pensarlo y otra es verlo cuando juega”, había dicho.
Tagliafico parece haber entendido perfectamente el desafío. No se trata solamente de jugar contra Jordania. Se trata también de convencer al cuerpo técnico de que puede volver a ser una alternativa cuando lleguen los partidos en los que ya no habrá margen para el error.
El defensor también remarcó que el gran objetivo será sostener la identidad del equipo, más allá de los cambios de nombres. “Aunque jueguen diferentes jugadores, tenemos que mantener la misma identidad”, señaló.
Ese concepto atraviesa todo el ciclo Scaloni. La idea está por encima de los intérpretes. Y precisamente por eso cada futbolista necesita demostrar que puede sostener ese funcionamiento cuando le toca entrar.
Con muchísimos partidos con la camiseta argentina (es el lateral izquierdo con presencia en la historia de la Selección), Tagliafico admite que hoy disfruta estos momentos de otra manera.
Claro, la lesión que sufrió antes del Mundial le cambió la perspectiva. “Uno no tiene que tomar estas cosas como algo normal. Hoy las disfruto mucho más porque sé lo difícil que es llegar”, confesó. Quizás por eso este partido tenga un significado distinto para él.
Mientras Argentina ya piensa en los cruces, Tagliafico también juega su propio Mundial. El de volver a demostrar que sigue preparado para pelear un lugar cuando empiece la parte más caliente del torneo.