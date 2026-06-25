Mundial 2026: armá tu cuadro ideal con LA GACETA y descubrí cómo podría quedar el camino hacia la final

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, las especulaciones sobre los cruces de eliminación directa comienzan a multiplicarse. ¿Habrá un Argentina-Brasil antes de la final? ¿Podrá aparecer un seleccionado sorpresa entre los ocho mejores? ¿Qué potencia tiene el camino más accesible? Para responder esas preguntas, LA GACETA propone un nuevo interactivo que permite a los lectores convertirse en estrategas por un momento y diseñar su propio cuadro mundialista.