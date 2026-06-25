Copa del Mundo

Mundial 2026: armá tu cuadro ideal con LA GACETA y descubrí cómo podría quedar el camino hacia la final

Nuestro diario lanzó un interactivo para que los lectores elijan a los clasificados de cada grupo y simulen los cruces de la fase final.

PRODE. Jugá con LA GACETA.
PRODE. Jugá con LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó esta semana en su web un simulador interactivo del Mundial 2026 para que los usuarios definan clasificados y proyecten los cruces eliminatorios hasta la final.
  • Los usuarios ordenan los grupos para calcular automáticamente las llaves. El juego contempla la predicción de la IA, que destaca a potencias y posibles sorpresas como Uruguay.
  • Esta propuesta lúdica fomenta la participación de la audiencia y ayuda a comprender el impacto de las posiciones en la fase de grupos para el desarrollo de la competencia.
Resumen generado con IA

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, las especulaciones sobre los cruces de eliminación directa comienzan a multiplicarse. ¿Habrá un Argentina-Brasil antes de la final? ¿Podrá aparecer un seleccionado sorpresa entre los ocho mejores? ¿Qué potencia tiene el camino más accesible? Para responder esas preguntas, LA GACETA propone un nuevo interactivo que permite a los lectores convertirse en estrategas por un momento y diseñar su propio cuadro mundialista.

La dinámica es simple: cada usuario puede ordenar los primeros tres puestos de los grupos que aparecen en pantalla y, a partir de esas elecciones, el sistema genera automáticamente los cruces de dieciseisavos de final y el desarrollo completo del torneo hasta la gran final.

La propuesta no solo invita a jugar con las posibilidades, sino también a entender cómo una posición en la fase de grupos puede modificar por completo el recorrido de una selección. Terminar primero o segundo puede significar evitar a un gigante mundial durante varias rondas o, por el contrario, quedar emparejado con uno de los favoritos desde el inicio de la etapa eliminatoria.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial a partir de los rendimientos recientes de los seleccionados, las grandes potencias como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania y España parten como principales candidatas a avanzar a las instancias decisivas. Sin embargo, el formato ampliado del Mundial también abre la puerta a sorpresas y a cruces inéditos que podrían alterar cualquier pronóstico.

La IA identifica además algunos equipos con potencial para convertirse en revelaciones del certamen. Selecciones como Marruecos, Uruguay, Japón o Canadá aparecen entre los nombres capaces de desafiar la lógica y complicar a los favoritos en partidos de eliminación directa, donde los detalles suelen marcar la diferencia.

Uno de los mayores atractivos del interactivo es precisamente esa capacidad de explorar escenarios alternativos. ¿Qué ocurriría si un candidato tropieza en la fase de grupos? ¿Cómo cambiaría el cuadro si una selección africana o asiática logra terminar primera en su zona? Cada modificación genera un efecto dominó que transforma todo el mapa de la competencia.

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