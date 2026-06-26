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San Martín ya se aseguró un "9" y está muy cerca de cerrar otro: quién es el apuntado para reforzar el ataque

Orfila sumará una nueva alternativa ofensiva en los próximos días, mientras Mauro Verón continuará en el plantel tras convencer al cuerpo técnico.

DIÁLOGO. Alejandro Orfila conversa con Luca Arfaras durante la práctica en La Rinconada, donde continúa ajustando detalles para el inicio de la segunda rueda.
DIÁLOGO. Alejandro Orfila conversa con Luca Arfaras durante la práctica en La Rinconada, donde continúa ajustando detalles para el inicio de la segunda rueda. Foto CASM.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán busca cerrar la incorporación a préstamo del delantero Bruno Cabrera, de Lanús, para reforzar su ataque de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.
  • El atacante de 23 años se sumaría a Gabriel Carabajal como refuerzo, mientras se confirmó que Mauro Verón continuará en el plantel tras su paso a préstamo por Nicaragua.
  • Con estas variantes, el DT Alejandro Orfila busca potenciar la ofensiva para pelear el ascenso, con la mira puesta en el debut del 5 de julio ante Patronato en Paraná.
Resumen generado con IA

El mercado de pases de San Martín volvió a tomar temperatura. Mientras Alejandro Orfila continúa con la preparación del plantel para el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional, la comisión directiva avanza en distintas negociaciones con el objetivo de potenciar un equipo que sufrió varias bajas durante el receso. En las últimas horas hubo avances importantes y, si las conversaciones llegan a buen puerto, el "Santo" podría anunciar una nueva incorporación en los próximos días.

La prioridad sigue siendo reforzar el frente de ataque. Según pudo saber LA GACETA, Bruno Cabrera es el futbolista elegido para transformarse en el segundo refuerzo del ciclo de Orfila. El atacante pertenece a Lanús, donde tiene contrato vigente, y llegaría a préstamo. Si bien todavía restan resolver algunos detalles de la operación, las conversaciones se encuentran muy avanzadas y existe optimismo para alcanzar un acuerdo antes del fin de semana.

Bruno Cabrera. Bruno Cabrera.

A sus 23 años, Cabrera aparece como un futbolista que puede ofrecer distintas variantes ofensivas. Si bien su posición natural es la de centrodelantero, también puede desempeñarse por cualquiera de los dos extremos, una característica que fue determinante para que el cuerpo técnico diera el visto bueno a la negociación. Surgido de las inferiores del "Granate", integró el plantel profesional durante las últimas temporadas y sumó experiencia tanto en la Liga Profesional como en otras competencias oficiales. 

La intención de la CD es que, una vez resueltos los últimos aspectos administrativos, Cabrera sea presentado oficialmente y se incorpore de inmediato a los entrenamientos para comenzar a trabajar junto a sus nuevos compañeros. De concretarse la operación, será la segunda incorporación del mercado después de Gabriel Carabajal, aunque en Bolívar y Pellegrini no descartan seguir buscando nuevas alternativas antes del cierre del libro de pases.

OPORTUNIDAD. Mauro Verón permanecerá en San Martín tras su regreso desde Nicaragua y será una alternativa ofensiva para Alejandro Orfila en la segunda rueda. OPORTUNIDAD. Mauro Verón permanecerá en San Martín tras su regreso desde Nicaragua y será una alternativa ofensiva para Alejandro Orfila en la segunda rueda. Foto CASM.

Verón seguirá en el plantel

Mientras la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de Cabrera, otra de las incógnitas que existían en el ataque ya quedó despejada. Mauro Verón continuará formando parte del plantel profesional durante lo que resta de la temporada. El delantero había sido incorporado a los entrenamientos cuando Hernán De Camilo y Matías Torres asumieron el interinato tras la salida de Andrés Yllana y, con la llegada de Orfila, siguió trabajando a la par del grupo hasta terminar de convencer al entrenador uruguayo.

Su rendimiento reciente también terminó inclinando la balanza. Durante su préstamo en Managua FC de Nicaragua disputó 43 partidos, convirtió 18 goles y aportó cinco asistencias, números que despertaron el interés del nuevo cuerpo técnico. 

Además, no ocupará cupo de incorporación por tratarse de un futbolista perteneciente al club, ya que su préstamo finaliza junto con el cierre del mercado de la Primera Nacional. De esta manera, Verón será una alternativa ofensiva junto a Diego Diellos, Luca Arfaras y Gonzalo Rodríguez, mientras San Martín continúa trabajando para llegar fortalecido al debut de la segunda rueda, programado para el domingo 5 de julio frente a Patronato, en Paraná.

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