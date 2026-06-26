San Martín ya se aseguró un "9" y está muy cerca de cerrar otro: quién es el apuntado para reforzar el ataque

Verón seguirá en el plantel

Mientras la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de Cabrera, otra de las incógnitas que existían en el ataque ya quedó despejada. Mauro Verón continuará formando parte del plantel profesional durante lo que resta de la temporada. El delantero había sido incorporado a los entrenamientos cuando Hernán De Camilo y Matías Torres asumieron el interinato tras la salida de Andrés Yllana y, con la llegada de Orfila, siguió trabajando a la par del grupo hasta terminar de convencer al entrenador uruguayo.