Mundial 2026, EN VIVO: todos los partidos y novedades de este viernes 26 de junio

Los posibles cambios de Scaloni: Messi iría al banco y el tucumano Exequiel Palacios tendría su chance como titular
Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, el entrenador de la Selección prepara una formación con mayoría de suplentes para cerrar la fase de grupos ante Jordania.Ver más
Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Kansas City
El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".Ver más
Mundial 2026: programa de partidos y dónde verlos en vivo hoy
16: Noruega-Francia (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
16: Senegal-Irak (Paramount+, DSports)
21: Uruguay-España (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
21: Cabo Verde-Arabia Saudita (Paramount+, DSports)
Con tres nuevos cruces confirmados, así quedaron los 16avos de final del Mundial 2026
Argentina espera conocer hoy a su rival, mientras otros seleccionados ya tienen confirmado el camino hacia los octavos.Ver más
Mundial 2026: todos los equipos clasificados para los 16avos de final
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Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador
Tras la histórica victoria sobre Alemania y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino citó una emblemática letra del Indio Solari para expresar sus emociones.Ver más
El insólito motivo por el que Paraguay todavía no aseguró su pase a los 16avos del Mundial 2026
La Albirroja terminó la fase de grupos con cuatro puntos y tiene un 99,2% de chances de avanzar. Sin embargo, una inusual combinación de resultados en otros grupos todavía podría dejar al equipo de Alfaro fuera de la Copa del Mundo.Ver más
Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
El Grupo H se define este viernes con cuatro equipos que todavía pueden terminar segundos. Todos los escenarios, las combinaciones posibles y el seleccionado que hoy aparece con mayores probabilidades de enfrentar a la "Albiceleste".Ver más
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Paraguay y Australia firmaron un cero estratégico con sabor a clasificación
El resultado clasifica de forma directa a los oceánicos a los dieciseisavos de final y deja a la albirroja a la espera de confirmarse entre los mejores terceros.Ver más
Turquía despidió el Mundial con orgullo y frenó el puntaje ideal de Estados Unidos
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Lo que tenés que saber
La fase de grupos llega a su fecha de cierre en el Mundial 2026 y hoy se definirá una nueva tanta de equipos clasificados para los 16avos de final de la competencia con la siguiente grilla de partidos:
16: Noruega-Francia (Grupo I)
16: Senegal-Irak (Grupo I)
21: Uruguay-España (Grupo H)
21: Cabo Verde-Arabia Saudita (Grupo H)