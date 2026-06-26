En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: todos los partidos y novedades de este viernes 26 de junio

GOLEADOR. Con 4 festejos, Kylian Mbappé es la máxima figura de la selección francesa, que sueña con el título en el Mundial 2026.
GOLEADOR. Con 4 festejos, Kylian Mbappé es la máxima figura de la selección francesa, que sueña con el título en el Mundial 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/EQUIPEDEFRANCE

Noruega-Francia y Uruguay-España son los juegos más atractivos de la jornada. ¿Dónde ver en vivo?

Hace 5 Min
09:08 hs

Los posibles cambios de Scaloni: Messi iría al banco y el tucumano Exequiel Palacios tendría su chance como titular

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Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, el entrenador de la Selección prepara una formación con mayoría de suplentes para cerrar la fase de grupos ante Jordania.

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08:50 hs

Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Kansas City

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

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08:48 hs

Mundial 2026: programa de partidos y dónde verlos en vivo hoy

16: Noruega-Francia (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)

16: Senegal-Irak (Paramount+, DSports)

21: Uruguay-España (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)

21: Cabo Verde-Arabia Saudita (Paramount+, DSports)

08:45 hs

Con tres nuevos cruces confirmados, así quedaron los 16avos de final del Mundial 2026

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Argentina espera conocer hoy a su rival, mientras otros seleccionados ya tienen confirmado el camino hacia los octavos.

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08:31 hs

Mundial 2026: todos los equipos clasificados para los 16avos de final

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Tras la histórica victoria sobre Alemania y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino citó una emblemática letra del Indio Solari para expresar sus emociones.

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08:17 hs

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La Albirroja terminó la fase de grupos con cuatro puntos y tiene un 99,2% de chances de avanzar. Sin embargo, una inusual combinación de resultados en otros grupos todavía podría dejar al equipo de Alfaro fuera de la Copa del Mundo.

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07:21 hs

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El Grupo H se define este viernes con cuatro equipos que todavía pueden terminar segundos. Todos los escenarios, las combinaciones posibles y el seleccionado que hoy aparece con mayores probabilidades de enfrentar a la "Albiceleste".

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07:11 hs

Mundial 2026: ¿cuáles son las ocho selecciones que podrían terminar como mejores terceros?

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Venció 3-2 al anfitrión en el Estadio Los Ángeles.

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Lo que tenés que saber

La fase de grupos llega a su fecha de cierre en el Mundial 2026 y hoy se definirá una nueva tanta de equipos clasificados para los 16avos de final de la competencia con la siguiente grilla de partidos: 

16: Noruega-Francia (Grupo I)

16: Senegal-Irak (Grupo I)

21: Uruguay-España (Grupo H)

21: Cabo Verde-Arabia Saudita (Grupo H)

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