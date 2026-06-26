Videos: entre asados y cumbia, así vive la Selección Argentina la previa de los 16avos de final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La Selección Argentina celebró un tradicional asado en Kansas City el 26 de junio para afianzar al grupo antes de disputar su último partido de fase de grupos del Mundial 2026.
- El equipo de Scaloni, con puntaje ideal, repitió el ritual de Qatar 2022 importando más de 500 kilos de carne, reflejando su intimidad en redes a través de Tapia y Martínez.
- Esta costumbre busca fortalecer la unión grupal de cara a los 16avos de final, consolidando el clima de confianza para revalidar el título y afrontar los duelos decisivos.
La Selección Argentina atraviesa un presente inmejorable en el Mundial 2026. Tras las victorias por 3-0 frente a Argelia y 2-0 sobre Austria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni lidera con puntaje perfecto el Grupo J y afronta con tranquilidad la preparación del último compromiso de la fase de grupos ante Jordania, previsto para este sábado en Dallas.
Con cinco goles de Lionel Messi en las dos primeras presentaciones y el pase a los 16avos de final al alcance de la mano, el ambiente en la concentración albiceleste refleja confianza y distensión. Las redes sociales volvieron a convertirse en la ventana para conocer cómo vive el plantel sus horas libres.
El primero en compartir ese clima fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien publicó un video del tradicional encuentro gastronómico del equipo. "Tercer asado con la banda en Kansas City", escribió junto a las imágenes, acompañando el mensaje con los emojis de fuego y lentes de sol.
Tercer asado con la banda en Kansas City 🔥😎 pic.twitter.com/JLnHqbgIYq— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 26, 2026
Poco después, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez también mostró la intimidad de la reunión. En una historia de Instagram recorrió la parrilla mientras conversaba con el cocinero Diego Iacovone, encargado de preparar el menú para jugadores y cuerpo técnico.
"A ver qué tenemos hoy, Dieguito", comentó el arquero mientras la cámara enfocaba distintos cortes de carne, chorizos y provoleta. Fiel a su estilo, Martínez aportó el toque de humor al bromear con que todo era "light", incluso la provoleta, desatando las risas de quienes lo rodeaban.
La celebración no quedó solamente en la mesa. En las imágenes también se observa a varios futbolistas compartiendo la preparación del asado, entre ellos el propio Dibu y Lautaro Martínez, quienes se animaron a tomar las pinzas y colaborar frente a la parrilla, mientras la música y el buen ánimo acompañaban la jornada.
"A VER QUE TENEMOS HOY, DIEGUITO... ¿TODO SIN GRASA, NO?"— SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026
😎 Ya un clásico desde Kansas City: ¡otro asado para la Scaloneta y sigue filmando el Dibu Martínez!
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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ZnoqsyZgNP
El asado se transformó en uno de los rituales inalterables de la Selección Argentina durante las grandes competencias internacionales. Al igual que ocurrió en Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino decidió trasladar una importante cantidad de carne vacuna a Estados Unidos para que el plantel mantenga una de las costumbres más representativas del país.
En esta oportunidad, la delegación llevó más de 500 kilos de carne para abastecer las reuniones del equipo durante la Copa del Mundo. La iniciativa busca que los futbolistas puedan sentirse lo más cerca posible de casa, combinando la preparación deportiva con momentos de camaradería que, según reconocen los propios protagonistas, fortalecen la unión del grupo.