Facundo Medina y una misión especial en el Mundial: “Vamos a dejar la vida para que Messi tenga el cierre que merece”

La Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo J, pero dentro del plantel el objetivo está lejos de darse por cumplido. Así lo dejó en claro Facundo Medina, quien aprovechó la oportunidad que le dio la lesión de Nicolás Tagliafico para ser titular en los dos primeros partidos y ahora sueña con seguir siendo una pieza importante en el equipo de Lionel Scaloni.