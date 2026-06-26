Facundo Medina y una misión especial en el Mundial: “Vamos a dejar la vida para que Messi tenga el cierre que merece”

Resumen para apurados
- Facundo Medina afirmó en el Mundial 2026 que la Selección Argentina dará todo para que Lionel Messi tenga la mejor despedida posible tras clasificar a dieciseisavos.
- El defensor del Olympique de Marsella asumió la titularidad por la lesión de Nicolás Tagliafico y asistió a Messi en el triunfo clave por 2-0 frente a Austria.
- Con el pase asegurado como líder del Grupo J, el plantel afrontará las fases de eliminación directa motivado por el deseo colectivo de coronar la carrera de su capitán.
La Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo J, pero dentro del plantel el objetivo está lejos de darse por cumplido. Así lo dejó en claro Facundo Medina, quien aprovechó la oportunidad que le dio la lesión de Nicolás Tagliafico para ser titular en los dos primeros partidos y ahora sueña con seguir siendo una pieza importante en el equipo de Lionel Scaloni.
En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el defensor aseguró que el grupo está dispuesto a dar todo para que Lionel Messi pueda despedirse de los Mundiales de la mejor manera posible.
"Quedan seis finales. Competiremos, daremos el máximo. Vamos a estar todos a disposición y sabemos que vamos a dejar todo en la cancha para que el cierre de nuestro capitán sea de la mejor manera. Ojalá que siga, pero nosotros vamos a competir y dejar la vida", afirmó el futbolista del Olympique de Marsella.
La asistencia a Messi y la comparación con Jordi Alba
Uno de los momentos más destacados del triunfo por 2-0 sobre Austria fue la jugada del primer gol argentino. Medina desbordó por la izquierda y envió un centro atrás para que Messi definiera con precisión.
Tras el encuentro, el capitán había bromeado al recordar su histórica sociedad con Jordi Alba en el Barcelona. "Le decía siempre al Negro: 'tirala atrás, boludo, que yo siempre llego'. Se recordó los viejos tiempos, con Jordi, que me daba ese tipo de pases", comentó el rosarino.
Lejos de agrandarse, Medina intentó minimizar el elogio. "Creo que exageró. Igual recordó sus viejos tiempos en Barcelona, pero hoy todo se hace enorme. Yo trato de dar el máximo", expresó entre sonrisas.
La oportunidad que llegó por una lesión
El defensor también reconoció que su presencia en el equipo titular estuvo marcada por la lesión de Tagliafico, una situación que lamentó profundamente.
"Las cosas no se dieron como quise, porque Nico se hizo mal y yo lo aprecio mucho. Tuve una charla con él. Nosotros estamos listos para las decisiones que tome el cuerpo técnico. Gracias a Dios los resultados nos acompañaron, nuestro capitán estuvo bien y esto va en conjunto. Siempre vamos a estar listos, toque donde toque", señaló.
La recompensa a la perseverancia
Medina también repasó el camino que lo llevó a integrar nuevamente una lista mundialista, después de atravesar una temporada difícil a nivel de clubes.
"Después de un año complicado en lo personal, nunca perdí la esperanza. Siempre me mantuve firme con el objetivo claro y sabiendo que, si no se daba, no tenía nada que reprocharme. Seguí entrenándome y esforzándome. Gracias a Dios me tocó estar acá", explicó.
Además, destacó el ambiente que se vive puertas adentro del seleccionado argentino. "Estamos mucho más contentos por el grupo y por las personas que hay. Vienen los mejores jugadores, pero no sabés la calidad humana que tienen. Eso es impagable porque somos personas antes que profesionales. Soy un agradecido".
Villa Fiorito, el esfuerzo y el legado de Maradona
Sobre el final de la entrevista, Medina recordó sus orígenes en Villa Fiorito, donde atravesó una infancia marcada por el sacrificio y las dificultades económicas.
"Hubo mucho esfuerzo de parte de mi mamá y de la gente más cercana a ella. Siempre trataron de protegerme y de guiarme por el buen camino", contó.
El defensor aseguró que nunca olvida de dónde viene y que siente un compromiso especial con el barrio que también vio nacer a Diego Maradona.
"Intento representar al barrio, su esencia y todo lo que generó y sigue generando Maradona", concluyó.