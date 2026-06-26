Qué dijo Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su sueño de ser campeón

Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto declaró hoy en un evento en Buenos Aires que busca ser campeón de Fórmula 1 con Alpine, superando su meta inicial de solo llegar a la categoría.
- Tras un largo camino en las categorías formativas de Europa, Colapinto se consolidó como titular de Alpine, escudería con la que busca mejorar su rendimiento los sábados.
- Con su llegada a la elite, el bonaerense devolvió a Argentina a la F1 tras años de ausencia, despertando un furor local que promete crecer con sus aspiraciones al título.
Franco Colapinto cumplió el sueño que lo acompañó desde la infancia cuando llegó a la Fórmula 1. Sin embargo, para el piloto argentino ese objetivo ya quedó atrás. Hoy, mientras atraviesa su primera temporada completa como titular en Alpine, asegura que sus aspiraciones son mucho más ambiciosas: quiere ganar carreras y convertirse en campeón del mundo.
"Sé que si voy creciendo así, paso a paso, voy a llegar a donde quiero llegar, que es ganar carreras y ser campeón en un futuro", afirmó durante una charla realizada en el Latam Club de Mercado Ads, la unidad de negocios de Mercado Libre, una de las empresas que lo acompaña desde sus primeros pasos en el automovilismo.
La declaración refleja el momento que vive el bonaerense. Después de años recorriendo las categorías formativas de Europa y de abrirse camino hasta la máxima categoría, Colapinto entiende que debutar en la Fórmula 1 no representa el final del recorrido, sino apenas el comienzo de un desafío mucho mayor.
"Me visualizaba hace mucho tiempo llegando a la Fórmula 1. Ese sueño ya lo cumplí. En general soy muy poco conformista; no me conformo con sumar un par de puntos. Yo quiero ser campeón, quiero ganar en la Fórmula 1. Al final el sueño que tenía de chico, correr en F.1, ya lo cumplí y otros sueños van apareciendo", expresó.
La ambición siempre fue una de las características que acompañó su carrera. Desde sus primeros años en el karting hasta su desembarco en Europa, Colapinto construyó cada paso con la mira puesta en la elite del automovilismo. Ahora que forma parte de la grilla de la máxima categoría, sus objetivos cambiaron de escala.
El argentino atraviesa una temporada clave con Alpine. Después de consolidarse como piloto titular, logró sumar puntos y comenzó a ganar protagonismo dentro de una escudería que todavía busca recuperar competitividad frente a los principales equipos del campeonato.
En las últimas semanas, desde la estructura francesa reconocieron que uno de los aspectos pendientes es mejorar el rendimiento de los sábados para conseguir mejores posiciones de largada. Sin embargo, también destacaron la capacidad del equipo para recuperar terreno durante las carreras y aprovechar las oportunidades que se presentan los domingos.
Ese contexto también explica el mensaje de Colapinto. Lejos de fijarse metas inmediatas o resultados aislados, el piloto apuesta al crecimiento sostenido. La idea de avanzar "paso a paso" aparece como una constante en su discurso, aunque sin perder de vista el horizonte que se propuso desde que comenzó a competir.
Con apenas un puñado de Grandes Premios en la Fórmula 1, Colapinto ya consiguió devolver a la Argentina a la máxima categoría después de muchos años de ausencia y despertó una nueva ola de fanáticos del automovilismo. Pero él no parece conformarse con ese impacto.
Su próximo desafío será seguir creciendo junto a Alpine. El objetivo de fondo, según dejó en claro, es mucho más grande: transformarse algún día en un piloto capaz de pelear por victorias y, finalmente, por el campeonato del mundo.