Qué dijo Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 y su sueño de ser campeón

"Me visualizaba hace mucho tiempo llegando a la Fórmula 1. Ese sueño ya lo cumplí. En general soy muy poco conformista; no me conformo con sumar un par de puntos. Yo quiero ser campeón, quiero ganar en la Fórmula 1. Al final el sueño que tenía de chico, correr en F.1, ya lo cumplí y otros sueños van apareciendo", expresó.