Salieron a la luz los reclamos del plantel de Uruguay a Bielsa antes del choque con España

El principal reclamo estuvo relacionado con la intensidad de los trabajos que propone Bielsa. De acuerdo con la información difundida en Uruguay, los futbolistas consideran que la carga física resulta excesiva y que varios integrantes del plantel llegaron al Mundial con molestias o desgaste acumulado. Como ejemplo, recordaron el entrenamiento previo al partido frente a Estados Unidos, encuentro en el que la Celeste sufrió una dura derrota. Según los jugadores, aquella práctica les pasó factura desde lo físico durante el compromiso.