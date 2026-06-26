Qué puede aprender Tucumán de Kansas City: las lecciones que dejó la ciudad anfitriona del Mundial

Después de dos semanas instalados en Kansas City para cubrir el Mundial 2026, los enviados especiales de LA GACETA, Bruno Farano y Matías Auad, emprendieron viaje hacia Dallas, donde la Selección Argentina disputará su último partido de la fase de grupos. Antes de dejar la ciudad que fue la "casa" del equipo de Lionel Scaloni durante esta etapa, ambos compartieron un balance de una experiencia que, más allá del fútbol, dejó varias enseñanzas.