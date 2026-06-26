Copa del Mundo

Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

La Confederación Brasileña de Fútbol cuestionó el criterio arbitral anete Escocia y comparó la decisión con la acción que derivó en el primer tanto de Messi frente a Austria.

Foto por CHANDAN KHANNA / AFP
Foto por CHANDAN KHANNA / AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La CBF reclamó ante la FIFA por un gol anulado a Vinícius Júnior frente a Escocia en el Mundial 2026, usando como argumento un polémico tanto convalidado a Argentina ante Austria.
  • El VAR anuló el gol de Vinícius por una supuesta infracción previa. La CBF comparó esta acción con la jugada de Alexis Mac Allister que derivó en el gol de Messi contra Austria.
  • El reclamo busca unificar criterios del VAR y arbitraje en el torneo. Mientras tanto, Brasil se prepara para enfrentar a Japón el 29 de junio en los 16avos de final del Mundial.
Resumen generado con IA

Brasil cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Escocia, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto del Grupo C. Sin embargo, la clasificación no puso fin a las controversias. 

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó una protesta formal ante la FIFA por el gol que el VAR le anuló a Vinícius Júnior y, para respaldar su reclamo, utilizó como ejemplo una jugada protagonizada por la Selección Argentina.

La acción que generó la polémica ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo. Vinícius presionó al defensor Jack Hendry, le robó la pelota y convirtió lo que era el 2-0 parcial. No obstante, el árbitro mexicano César Ramos fue convocado por el VAR para revisar la jugada y, tras observar las imágenes, consideró que el delantero brasileño había cometido una infracción en la recuperación del balón, por lo que anuló el tanto.

La decisión provocó el inmediato enojo del futbolista del Real Madrid. "Es una vergüenza", expresó Vinícius apenas finalizó la revisión.

La comparación con Argentina

En el escrito presentado ante la FIFA, la CBF sostuvo que una acción similar fue interpretada de manera diferente durante el encuentro entre Argentina y Austria. La referencia apunta a la jugada en la que Alexis Mac Allister recuperó la pelota ante Xaver Schlager, dando inicio al ataque que terminó con la definición de Lionel Messi para abrir el marcador.

En ese caso, el árbitro egipcio Amin Omar entendió que no existió infracción y permitió la continuidad del juego, decisión que también despertó cuestionamientos, aunque el gol fue convalidado.

Para la dirigencia brasileña, ambas acciones debieron recibir el mismo criterio arbitral.

"El gol anulado de Brasil contra Escocia no parece estar alineado con la filosofía adoptada en la competición. Cabe destacar que la decisión pareció inesperada no solo para Brasil, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no esperaban una revisión ni la anulación del gol", señaló la CBF en un comunicado oficial.

Además del cuestionamiento por la intervención del VAR, la entidad también expresó su disconformidad con la designación del equipo arbitral para ese compromiso.

Enfocado en los dieciseisavos

Más allá del reclamo elevado ante la FIFA, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti mantiene el foco puesto en la continuidad del torneo. Tras finalizar como líder de su grupo, Brasil enfrentará el próximo lunes 29 de junio a Japón, que terminó segundo en el Grupo F luego de empatar 1-1 con Suecia.

El duelo, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará desde las 14 y marcará el inicio del camino de la Canarinha en la fase eliminatoria, mientras la polémica arbitral sigue sumando capítulos fuera de la cancha.

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