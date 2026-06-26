Brasil elevó un reclamo a la FIFA y usó un gol de Argentina como principal argumento

La acción que generó la polémica ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo. Vinícius presionó al defensor Jack Hendry, le robó la pelota y convirtió lo que era el 2-0 parcial. No obstante, el árbitro mexicano César Ramos fue convocado por el VAR para revisar la jugada y, tras observar las imágenes, consideró que el delantero brasileño había cometido una infracción en la recuperación del balón, por lo que anuló el tanto.