El tucumano que vive desde adentro la locura de Bangladesh por la Selección: "Acá más del 60% apoya a Argentina"

"Cuando decís que sos argentino, te quieren regalar algo"

Una de las situaciones que más impactó al tucumano fue el cariño que reciben los argentinos en la vida cotidiana. "Bangladesh es un país conocido por la amabilidad de su gente. No recibe demasiado turismo, pero cuando ven a un extranjero lo reciben muy bien. Y si además les decís que sos argentino, mucho más. Te quieren regalar algo, te hablan de fútbol y sienten una conexión muy especial con nuestro país", relató.