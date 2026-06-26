Copa del Mundo

Con tres nuevos cruces confirmados, así quedaron los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina espera conocer hoy a su rival, mientras otros seleccionados ya tienen confirmado el camino hacia los octavos.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres nuevos cruces se confirmaron para los 16avos del Mundial 2026 en Norteamérica, fase que se jugará del 28 de junio al 3 de julio tras estrenarse el formato de 48 equipos.
  • Esta edición histórica sumó una ronda de 32 equipos: clasifican los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros, disputando duelos únicos con prórroga y penales.
  • La Selección Argentina aguarda a su rival del Grupo H para jugar el 3 de julio en Miami, mientras que el resto del cuadro definirá el camino definitivo hacia el título mundial.
Resumen generado con IA

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y, a medida que se completan las zonas, el cuadro de los dieciseisavos de final comienza a tomar forma. Tras una nueva jornada, se confirmaron tres cruces más y ya son varios los partidos definidos para la primera instancia de eliminación directa, en la que la Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar.

La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá estrenó un formato histórico con 48 selecciones participantes. Como consecuencia, por primera vez el torneo cuenta con una ronda de dieciseisavos de final, integrada por 32 equipos: los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

La etapa de eliminación directa se jugará entre el 28 de junio y el 3 de julio y mantendrá el sistema tradicional: cada encuentro será a partido único y, en caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, el clasificado se definirá por penales.

Los cruces confirmados hasta el momento

Con los últimos resultados ya quedaron definidos varios enfrentamientos de los dieciseisavos de final:

Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B) — Domingo 28 de junio, a las 16, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Brasil (1° del Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F) — Lunes 29 de junio, a las 14, en el NRG Stadium de Houston.

Alemania (1° del Grupo E) vs. uno de los mejores terceros de los grupos A, B, C, D o F — Lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough.

Países Bajos (1° del Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C) — Lunes 29 de junio, a las 22, en el estadio BBVA de Monterrey.

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. el segundo del Grupo I — Martes 30 de junio, a las 14, en el AT&T Stadium de Arlington.

El ganador del Grupo I vs. uno de los mejores terceros de los grupos C, D, F, G o H — Martes 30 de junio, a las 18, en el MetLife Stadium de East Rutherford.

México (1° del Grupo A) vs. uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I — Martes 30 de junio, a las 22, en el estadio Azteca.

Además, ya quedó confirmado que Estados Unidos, ganador del Grupo D, enfrentará a Bosnia y Herzegovina, uno de los mejores terceros, el miércoles 1 de julio desde las 21 en el Levi's Stadium de Santa Clara.

El camino de Argentina

La Selección Argentina, que terminó como líder del Grupo J, también conoce cuándo volverá a jugar, aunque todavía espera rival. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará su encuentro de dieciseisavos el viernes 3 de julio, a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, frente al segundo clasificado del Grupo H.

En tanto, Australia, segundo del Grupo D, se medirá con el escolta del Grupo G ese mismo día desde las 15, mientras que el resto de los cruces terminará de definirse cuando concluyan los partidos pendientes de la fase de grupos.

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