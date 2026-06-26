Con tres nuevos cruces confirmados, así quedaron los 16avos de final del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y, a medida que se completan las zonas, el cuadro de los dieciseisavos de final comienza a tomar forma. Tras una nueva jornada, se confirmaron tres cruces más y ya son varios los partidos definidos para la primera instancia de eliminación directa, en la que la Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar.