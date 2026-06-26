Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador

El triunfo frente a Alemania quedó rápidamente en los libros de historia del fútbol sudamericano. Ecuador se convirtió en el primer seleccionado de la Conmebol en derrotar a los alemanes en un Mundial antes de una final. Hasta ahora, las únicas caídas de Alemania frente a equipos sudamericanos en Copas del Mundo habían sido en finales: ante Argentina por 3-2 en México 1986 y frente a Brasil por 2-0 en Corea-Japón 2002.