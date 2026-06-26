Beccacece apeló a una frase del rock nacional para describir el histórico momento que vive con Ecuador
Tras la histórica victoria sobre Alemania y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, el entrenador argentino citó una emblemática letra del Indio Solari para expresar sus emociones.
Resumen para apurados
- El DT Sebastián Beccacece celebró la clasificación de Ecuador a 16avos del Mundial 2026 tras vencer a Alemania, citando al Indio Solari en la rueda de prensa post-partido.
- Aludiendo a 'El Ángel de la Soledad', Beccacece destacó la fuerza del rock. El triunfo es histórico: Ecuador es el primer sudamericano en vencer a Alemania antes de una final.
- Este triunfo inédito posiciona a Ecuador como un rival de cuidado para los 16avos de final y consolida el liderazgo emocional de Beccacece al frente del seleccionado.
Sebastián Beccacece atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como entrenador. Luego de conducir a Ecuador a una histórica victoria sobre Alemania y asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el técnico argentino dejó una de las declaraciones más emotivas de la Copa del Mundo al recurrir al rock nacional para describir lo que siente.
En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Beccacece fue consultado sobre qué frase del rock argentino reflejaba mejor el presente que vive al frente de la "Tri". Su respuesta sorprendió por la carga emocional y por la referencia a una de las figuras más emblemáticas del género.
"El rock nacional me ayudó muchísimo en estos últimos días porque tiene frases muy potentes. El Ángel de la Soledad no escucha lo que oye, va para adelante. Se prende fuego y siente", expresó el entrenador, en alusión a una canción del Indio Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Luego completó su reflexión con un mensaje profundamente personal: "Va de eso la vida, de saber también que te regala estos momentos para compartir con tu familia. Falta el viejo, que estará gritando arriba".
Además de expresar sus sentimientos, Beccacece dedicó unas palabras al pueblo ecuatoriano, protagonista de una celebración que recorrió todo el país tras la clasificación.
"Me imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una cerveza y disfrutando de una victoria histórica", afirmó.
El triunfo frente a Alemania quedó rápidamente en los libros de historia del fútbol sudamericano. Ecuador se convirtió en el primer seleccionado de la Conmebol en derrotar a los alemanes en un Mundial antes de una final. Hasta ahora, las únicas caídas de Alemania frente a equipos sudamericanos en Copas del Mundo habían sido en finales: ante Argentina por 3-2 en México 1986 y frente a Brasil por 2-0 en Corea-Japón 2002.
Beccacece también destacó el papel que la música tuvo para afrontar los momentos de mayor presión durante el torneo y reconoció que el rock argentino fue una fuente de inspiración permanente. "Muy agradecido también a la cultura del rock por esa energía de combate que se genera ahí; a mí me da mucha fuerza", sostuvo.