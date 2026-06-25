Histórico: Ecuador derrotó a Alemania y quedó a un paso de los 16avos de final del Mundial

Ecuador llegó al último partido de la fase de grupos sin margen de error. La derrota frente a Costa de Marfil y el deslucido empate con Curazao obligaban al equipo de Sebastián Beccacece a vencer a Alemania para mantener viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final del Mundial. El desafío parecía casi imposible, pero la "Tri" logró un triunfo histórico: derrotó 2-1 al tetracampeón del mundo y quedó muy bien posicionada para clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen.