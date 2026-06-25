Histórico: Ecuador derrotó a Alemania y quedó a un paso de los 16avos de final del Mundial

Resumen para apurados
- La selección de Ecuador venció 2-1 a Alemania en Nueva Jersey en la última fecha grupal del Mundial, un triunfo clave para mantener viva su opción de clasificar a 16avos.
- Tras perder ante Costa de Marfil y empatar con Curazao, el equipo de Beccacece revirtió el gol inicial de Sané con tantos de Angulo y Plata para sellar un histórico triunfo.
- Ecuador suma cuatro puntos y queda al borde de avanzar a 16avos de final como uno de los mejores terceros, mientras que Alemania deja dudas defensivas de cara a la próxima fase.
Ecuador llegó al último partido de la fase de grupos sin margen de error. La derrota frente a Costa de Marfil y el deslucido empate con Curazao obligaban al equipo de Sebastián Beccacece a vencer a Alemania para mantener viva la ilusión de avanzar a los 16avos de final del Mundial. El desafío parecía casi imposible, pero la "Tri" logró un triunfo histórico: derrotó 2-1 al tetracampeón del mundo y quedó muy bien posicionada para clasificarse como uno de los mejores terceros del certamen.
La victoria fue tan épica como emotiva, porque Ecuador tenía prácticamente todo en contra. Menor jerarquía, menos experiencia y la enorme presión de enfrentar a una de las selecciones más poderosas del planeta. Para colmo, el comienzo fue el peor escenario posible: a los dos minutos, Leroy Sané adelantó a los alemanes y pareció sentenciar las aspiraciones sudamericanas. Como en Qatar 2022, la eliminación en la fase de grupos volvía a asomar en el horizonte.
Sin embargo, la reacción llegó de inmediato. Y eso cambió por completo el desarrollo del partido. Nilson Angulo, extremo de 23 años del Sunderland y una de las grandes figuras de la tarde, mantuvo con vida a Ecuador con una acción individual brillante: dejó atrás a dos rivales y sacó un potente remate desde afuera del área que se clavó junto al palo izquierdo de Manuel Neuer. La igualdad devolvió la confianza y alimentó el sueño.
A partir de ese momento, el encuentro se emparejó. Alemania manejó más tiempo la pelota, pero Ecuador respondió con intensidad, presión y ataques cada vez más peligrosos. Sabía que necesitaba un gol más para acariciar la clasificación y nunca dejó de buscarlo.
El premio llegó a los 77'. Tras un tiro de esquina, Gonzalo Plata se anticipó a toda la defensa alemana y conectó un cabezazo que desató el delirio de los miles de ecuatorianos presentes en el estadio de Nueva Jersey.
Con este resultado, Ecuador alcanzó los cuatro puntos y terminó la fase de grupos con diferencia de gol cero, un registro que lo deja muy cerca de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del Mundial. Una victoria inesperada que quedará entre las más importantes de su historia reciente y que mantiene intacta la ilusión de seguir haciendo historia.
Para Alemania, en cambio, la derrota dejó varias señales de preocupación. Más allá de la calidad individual de su plantel, el conjunto europeo todavía no logra consolidar un funcionamiento colectivo que lo ubique entre los grandes candidatos al título. Frente a Ecuador volvió a exhibir fragilidad defensiva y pagó muy caro cada desatención.