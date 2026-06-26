Paraguay y Australia firmaron un cero estratégico con sabor a clasificación

Las selecciones de Paraguay y Australia empataron 0-0 en el Levi's Stadium de San Francisco, sellando un pacto sin goles en el cierre del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado estratégico que clasifica de forma directa a los oceánicos a los dieciseisavos de final y deja a la Albirroja a la espera de confirmarse entre los mejores terceros.
El encuentro disputado en California estuvo marcado por la tensión y el pragmatismo táctico. Sabiendo que el empate beneficiaba las aspiraciones de ambos conjuntos, el director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, plantó un esquema sumamente defensivo para contrarrestar la velocidad de los "Socceroos". Durante la primera mitad, Australia asumió el control del balón impulsada por el peligroso tándem entre Jordan Bos y Cristian Volpato, pero chocó reiteradas veces contra el orden defensivo liderado por Omar Alderete y las oportunas intervenciones del arquero guaraní Orlando Gill.
La jugada más clara del primer tramo llegó en los minutos de descuento, cuando un fuerte remate de Volpato exigió al máximo a Gill, quien despejó con firmeza para mantener el cero. Por el lado paraguayo, las aproximaciones ofensivas fueron escasas; un remate desviado de Gabriel Ávalos al minuto 38 fue lo único que inquietó ligeramente al guardameta australiano Patrick Beach.
Resistencia guaraní
En el complemento, la dinámica del partido no ofreció grandes alteraciones debido al miedo latente a cometer un error fatal. El ingreso de Maurício Magalhães le dio un poco más de frescura y tenencia al mediocampo albirrojo, mientras que Julio Enciso intentó erigirse como el conductor del ataque. Sin embargo, la sólida zaga comandada por el gigante Harry Souttar neutralizó los embates sudamericanos.
Sobre los minutos finales regresó la emoción: al minuto 90, Jordan Bos sacó un disparo que se abrió desviado del arco de Gill, y poco después el paraguayo Maurício probó suerte desde fuera del área con un tiro bajo que Beach controló sin problemas. El silbatazo final del juez Clément Turpin sentenció la igualdad, desatando el festejo medido en ambos bancos.
Con este marcador, el Grupo D cerró con Estados Unidos a la cabeza con 7 puntos, Australia en el segundo puesto con 4 unidades (0 en diferencia de goles) y Paraguay en el tercer peldaño con 4 puntos (-2 en diferencia de goles), un colchón que mantiene con altas expectativas a la garra guaraní de seguir con vida en la cita mundialista.