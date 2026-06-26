Paraguay y Australia firmaron un cero estratégico con sabor a clasificación

El encuentro disputado en California estuvo marcado por la tensión y el pragmatismo táctico. Sabiendo que el empate beneficiaba las aspiraciones de ambos conjuntos, el director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, plantó un esquema sumamente defensivo para contrarrestar la velocidad de los "Socceroos". Durante la primera mitad, Australia asumió el control del balón impulsada por el peligroso tándem entre Jordan Bos y Cristian Volpato, pero chocó reiteradas veces contra el orden defensivo liderado por Omar Alderete y las oportunas intervenciones del arquero guaraní Orlando Gill.