Turquía despidió el Mundial con orgullo y frenó el puntaje ideal de Estados Unidos

En un partido electrizante y cargado de goles, la selección de Turquía se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la frente en alto al vencer 3-2 a Estados Unidos en el Estadio Los Ángeles. A pesar de la derrota, el conjunto norteamericano avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo D, beneficiado por sus triunfos en las jornadas previas.
El entrenador estadounidense optó por una alineación alternativa para dosificar energías de cara a los mata-mata, una decisión que pagó caro en la línea defensiva. Sin embargo, el inicio fue inmejorable para el anfitrión: apenas a los 3 minutos, el defensor Auston Trusty conectó un remate preciso para abrir el marcador y desatar la fiesta en las tribunas.
Control del mediocampo
La reacción turca no se hizo esperar. De la mano de su joya Arda Güler, Turquía tomó el control del mediocampo y empató el encuentro a los 10 minutos con una genialidad del futbolista del Real Madrid. Antes de irse al descanso, Barış Alper Yılmaz culminó una gran jugada colectiva para dar vuelta el marcador y poner el 2-1 parcial.
La segunda mitad mantuvo la misma intensidad. Estados Unidos reaccionó rápido y, a los 49 minutos, Sebastian Berhalter sacó un potente disparo para firmar el 2-2 que parecía definitivo. Cuando el empate estaba sellado, la insistencia otomana dio sus frutos: en el séptimo minuto de adición (90+7'), Kaan Ayhan capitalizó un rebote en el área y anotó el 3-2 definitivo.Turquía se marcha del torneo con tres puntos de honor, mientras que Estados Unidos ya piensa en la fase de eliminación directa, donde deberá corregir los desacoples defensivos mostrados esta noche si quiere seguir avanzando en su Mundial.