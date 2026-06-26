Turquía despidió el Mundial con orgullo y frenó el puntaje ideal de Estados Unidos

La segunda mitad mantuvo la misma intensidad. Estados Unidos reaccionó rápido y, a los 49 minutos, Sebastian Berhalter sacó un potente disparo para firmar el 2-2 que parecía definitivo. Cuando el empate estaba sellado, la insistencia otomana dio sus frutos: en el séptimo minuto de adición (90+7'), Kaan Ayhan capitalizó un rebote en el área y anotó el 3-2 definitivo.Turquía se marcha del torneo con tres puntos de honor, mientras que Estados Unidos ya piensa en la fase de eliminación directa, donde deberá corregir los desacoples defensivos mostrados esta noche si quiere seguir avanzando en su Mundial.