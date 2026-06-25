Japón y Suecia empataron y ambos avanzaron: así quedó el Grupo F del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Japón y Suecia empataron 1-1 en el Dallas Stadium por el cierre del Grupo F, resultado que clasificó a ambas selecciones a los 16avos de final del Mundial 2026.
- Tras un primer tiempo cauteloso, Maeda abrió el marcador para Japón a los 56 minutos, pero Elanga igualó rápidamente a los 62, sellando un empate conveniente para ambos.
- Con este pase, Japón se medirá ante Brasil en un atractivo cruce de 16avos de final, mientras que Suecia avanza como uno de los mejores terceros para seguir en carrera.
Japón y Suecia cumplieron el objetivo. En un partido marcado por la cautela y la conveniencia del resultado, igualaron 1-1 en el Dallas Stadium y ambos consiguieron el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.
El empate terminó beneficiando a las dos selecciones. Japón finalizó en el segundo puesto del Grupo F y tendrá un exigente cruce frente a Brasil, mientras que Suecia avanzó como uno de los mejores terceros de la fase de grupos con cuatro puntos.
El encuentro tuvo un desarrollo muy estratégico desde el comienzo. Durante el primer tiempo predominó la especulación, con dos equipos que evitaron asumir riesgos innecesarios y priorizaron el orden defensivo por encima de la búsqueda del arco rival. Las situaciones de peligro escasearon y el descanso llegó con un lógico 0-0.
Las emociones aparecieron recién en el complemento. A los 56 minutos, Japón encontró la ventaja gracias a Daizen Maeda, que definió tras una asistencia de Ritsu Doan y parecía encaminar la clasificación de los asiáticos.
Sin embargo, la alegría duró apenas seis minutos. A los 62', Anthony Elanga aprovechó una desatención defensiva y definió de zurda para establecer el 1-1 que terminaría siendo definitivo.
Después de los goles, el partido volvió a bajar su intensidad. Ninguno de los dos equipos mostró demasiado interés en romper el equilibrio y el empate terminó convirtiéndose en un resultado ideal para ambos, ya que les garantizaba el pase a la siguiente instancia.
El encuentro también dejó varias incidencias. En Suecia, Isak Hien debió abandonar la cancha lesionado a los 37 minutos y fue reemplazado por Lucas Bergvall, mientras que Victor Lindelöf dejó el campo sobre el final para el ingreso de Carl Starfelt. En Japón, Shogo Taniguchi reemplazó a Ko Itakura antes del cierre de la primera etapa.
Además, el árbitro mostró tarjetas amarillas para Isak Hien y Viktor Gyökeres en el conjunto sueco, mientras que Taniguchi fue amonestado en el seleccionado japonés.
Con este resultado, Japón enfrentará a Brasil en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final, mientras que Suecia seguirá en carrera tras meterse entre los ocho mejores terceros del certamen.
El empate terminó siendo un auténtico "pacto de clasificados": un resultado que dejó conformes a ambos equipos y les permitió seguir soñando con avanzar en el Mundial 2026.