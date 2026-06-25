Países Bajos venció a Túnez, ganó el grupo F, pero enfrentará a Marruecos en 16avos con una incógnita

Terminar primero siempre es una buena noticia; hacerlo sin despeinarse, también. El problema para Países Bajos en este Mundial es que, cuando empiecen los partidos que realmente ponen a prueba a los candidatos, todavía habrá una pregunta sin respuesta. No porque haya dejado dudas en el grupo F, sino porque nunca encontró un rival capaz de exigirle una versión más competitiva. Cerró la fase de grupos con siete puntos, invicto y como líder. Lo hizo con autoridad, pero lo que todavía no ganó fue la certeza de cuánto pesa realmente su candidatura.