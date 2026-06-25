Países Bajos venció a Túnez, ganó el grupo F, pero enfrentará a Marruecos en 16avos con una incógnita
Liquidó el partido en seis minutos, reguló durante gran parte del juego y terminó como líder con siete puntos. Sin embargo, hasta acá nadie le planteó un desafío capaz de medir el verdadero alcance de su candidatura.
Resumen para apurados
- Países Bajos venció 3-1 a Túnez en la última fecha del Grupo F del Mundial para clasificar como líder invicto a los dieciseisavos de final.
- El seleccionado europeo resolvió el partido rápidamente con goles tempranos y administró su ventaja sin enfrentar una verdadera resistencia por parte del equipo africano.
- Clasificado con siete puntos, Países Bajos enfrentará a Marruecos en la próxima ronda, un cruce que servirá como la primera gran prueba para medir su candidatura al título.
Terminar primero siempre es una buena noticia; hacerlo sin despeinarse, también. El problema para Países Bajos en este Mundial es que, cuando empiecen los partidos que realmente ponen a prueba a los candidatos, todavía habrá una pregunta sin respuesta. No porque haya dejado dudas en el grupo F, sino porque nunca encontró un rival capaz de exigirle una versión más competitiva. Cerró la fase de grupos con siete puntos, invicto y como líder. Lo hizo con autoridad, pero lo que todavía no ganó fue la certeza de cuánto pesa realmente su candidatura.
Frente a Túnez, el partido quedó resuelto antes de que el reloj terminara de acomodarse. Apenas habían pasado dos minutos cuando Denzel Dumfries desbordó por la derecha y el intento de rechazo de Ellyes Skhiri terminó dentro de su propio arco. Cuatro minutos después llegó el segundo golpe. Una pelota parada trabajada, Virgil van Dijk ganó de cabeza y Brian Brobbey apareció para empujar el 2-0. Seis minutos, dos goles y partido terminado.
Lo que siguió fue una administración inteligente de la ventaja. Países Bajos nunca tuvo necesidad de jugar al máximo de sus posibilidades. Circuló la pelota con tranquilidad, encontró espacios cada vez que aceleró y manejó los tiempos con la serenidad de quien sabe que el desenlace está escrito mucho antes del pitazo final.
Ryan Gravenberch conducía, Frenkie de Jong marcaba el ritmo y Dumfries aparecía constantemente por la banda derecha. Había diferencias individuales, colectivas y hasta físicas. Túnez corría detrás de la pelota, pero Países Bajos decidía cuándo valía la pena correr.
Hasta el comienzo del segundo tiempo dejó una escena difícil de explicar. La jueza mexicana Katia García debió demorar la reanudación porque Túnez todavía tenía un futbolista fuera del campo. Una situación insólita para un Mundial, aunque, de alguna manera, terminó representando lo que era el partido. Ni siquiera esa demora alteró el ánimo neerlandés. No había urgencias y no existía sensación de peligro. El líder del grupo jugaba con la tranquilidad de quien sabe que tiene todo bajo control.
El complemento confirmó esa impresión. La “Naranja” bajó las revoluciones, administró energías y dio la sensación de estar pensando más en lo que viene que en ampliar la diferencia. Después de dos partidos intensos contra Japón y Suecia, no parecía tener demasiado sentido desgastarse frente a un rival que jamás encontró argumentos para discutirle el dominio.
El descuento de Hazem Mastouri, a los 53 minutos, fue apenas un pequeño llamado de atención. Apenas eso, porque la respuesta llegó casi de inmediato. Jan Paul van Hecke apareció tras un córner para marcar el 3 a 1 y devolver el partido a la normalidad.
Fue como esos ciclistas que llegan escapados a la última recta, regulan el esfuerzo, miran de reojo al pelotón y sólo vuelven a pedalear con fuerza cuando sienten que alguien acorta la distancia. Países Bajos aceleró unos metros, liquidó definitivamente el partido y volvió a guardar energías. Incluso estuvo más cerca del cuarto que de sufrir un nuevo sobresalto.
Por eso el balance deja una sensación curiosa. Los números son contundentes. Siete puntos, 10 goles convertidos y el primer puesto del grupo. Nadie puede discutir que fue el mejor equipo de la zona. Sin embargo, tampoco encontró un escenario que permitiera medir el verdadero alcance de su fútbol. Japón le discutió el empate, Suecia terminó goleada y Túnez apenas sobrevivió unos minutos antes de quedar completamente desbordado.
En un Mundial los grupos sirven para clasificar. Países Bajos cumplió ese objetivo sin grandes sobresaltos. Pero también es cierto que estos torneos cambian de verdad cuando empiezan los cruces. Ahí desaparecen las diferencias cómodas, los partidos administrados y los rivales resignados. Ahí, también, cada error pesa el doble y cada acierto vale una clasificación. Recién entonces empezará el verdadero examen para una selección que llega fortalecida por los resultados, aunque todavía con una incógnita abierta.
El grupo F confirmó que Países Bajos sabe ganar. El duelo de 16avos de final frente a Marruecos dirá si también está preparado para competir cuando el partido deje de ser un trámite y empiece, de verdad, el Mundial.