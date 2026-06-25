Costa de Marfil venció a Curazao y avanzó por primera vez a las eliminatorias de un Mundial
Con un doblete de Nicolas Pépé para el 2-0 definitivo, el seleccionado africano cumplió con su obligación en la última fecha, se quedó con el segundo puesto del grupo y sacó un boleto histórico a los playoffs.
Resumen para apurados
- Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao en la última fecha del Mundial 2026 y clasificó por primera vez en su historia a la fase eliminatoria tras quedar segundo de grupo.
- Con un doblete de Nicolas Pépé, el equipo de Emerse Faé sumó seis puntos clave tras vencer previamente a Ecuador y caer ante Alemania, sellando una clasificación histórica.
- Tras este hito histórico, el seleccionado africano disputará la fase de eliminación directa, donde se proyecta un cruce contra el segundo del Grupo I para seguir avanzando.
Antes de la última fecha, Costa de Marfil dependía de sí misma. Cumplió con la obligación, mostró autoridad y selló una clasificación histórica. Con un doblete de Nicolas Pépé, el conjunto africano venció 2-0 a Curazao y avanzó por primera vez a los a la fase eliminatoria de un Mundial como segundo de su grupo.
Los "Elefantes" finalizaron la fase inicial con seis puntos, producto de sus triunfos sobre Ecuador y Curazao, y la derrota ante Alemania. El empate en unidades con los europeos no les alcanzó para quedarse con el primer lugar, pero sí para asegurar el boleto a la siguiente instancia, donde enfrentarán al segundo del Grupo I, que por el momento es Noruega.
El equipo dirigido por Emerse Faé resolvió el encuentro con eficacia. Tras un comienzo equilibrado, encontró la ventaja a través de Pépé. El delantero del Villarreal aprovechó un centro de Yan Diomande luego de una buena acción individual del extremo y definió de primera para abrir el marcador. A partir de allí, Costa de Marfil tomó el control de la posesión, aunque Curazao respondió con algunos avances aislados de Juninho Bacuna y Tahith Chong que no lograron inquietar demasiado al arquero Yahia Fofana.
En el complemento, el conjunto africano administró el resultado con inteligencia. Faé reforzó el medio campo con el ingreso de Oulai para manejar mejor la pelota y evitar sobresaltos. Curazao intentó adelantarse algunos metros, pero le costó generar situaciones claras.
La sentencia llegó a los 69'. Ibrahim Sangaré filtró un gran pase entre líneas y Pépé volvió a aparecer para definir con categoría ante la salida del arquero, firmar su doblete y asegurar la clasificación.
Con la diferencia de dos goles, Costa de Marfil manejó los tiempos hasta el cierre e incluso estuvo cerca del tercero. Curazao, impulsado por Chong, buscó descontar con más entusiasmo que claridad, pero nunca encontró los caminos para volver al partido.
Para los caribeños terminó una experiencia que, pese a la eliminación, dejó sensaciones positivas. En su primera participación mundialista sumaron un punto gracias al empate frente a Ecuador y mostraron momentos de buen fútbol, aunque la falta de eficacia les impidió dar el salto a la siguiente ronda.
Costa de Marfil, en cambio, sigue escribiendo una página importante de su historia. Con Pépé como figura y una actuación sólida, los africanos superaron la fase de grupos y ahora buscarán seguir sorprendiendo en la etapa de eliminación directa.