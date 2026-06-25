Costa de Marfil venció a Curazao y avanzó por primera vez a las eliminatorias de un Mundial

El equipo dirigido por Emerse Faé resolvió el encuentro con eficacia. Tras un comienzo equilibrado, encontró la ventaja a través de Pépé. El delantero del Villarreal aprovechó un centro de Yan Diomande luego de una buena acción individual del extremo y definió de primera para abrir el marcador. A partir de allí, Costa de Marfil tomó el control de la posesión, aunque Curazao respondió con algunos avances aislados de Juninho Bacuna y Tahith Chong que no lograron inquietar demasiado al arquero Yahia Fofana.