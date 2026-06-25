La joya de España sueña con una final ante Argentina: "Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño"
Pau Cubarsí, una de las grandes promesas del fútbol español, confesó su admiración por Lionel Messi, habló de la posibilidad de cruzarse con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y también opinó sobre Julián Álvarez.
Resumen para apurados
- El defensor español Pau Cubarsí declaró durante el Mundial 2026 su deseo de enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en la final del torneo por ser su máximo ídolo de infancia.
- Afianzado como titular de España a los 19 años, el zaguero del Barcelona destacó la influencia familiar en su idolatría por Messi y analizó el próximo duelo ante Uruguay.
- La proyección de Cubarsí refleja el impacto de Messi en las nuevas figuras y la ambición de España por consolidar su recambio generacional en este campeonato mundial.
Pau Cubarsí atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Con apenas 19 años, el defensor del Barcelona se ganó un lugar como titular en la selección de España durante el Mundial 2026 y, en la previa del decisivo duelo frente a Uruguay, confesó cuál es el partido que más sueña disputar: una final contra la Selección de Lionel Messi.
El zaguero no ocultó su admiración por el capitán argentino y reconoció que enfrentarlo en el encuentro decisivo sería cumplir un deseo que lo acompaña desde la infancia. "Sería un sueño que tengo desde pequeño", aseguró. Luego explicó por qué ese hipotético cruce tendría un significado especial.
"Sería un sueño, sobre todo porque significaría que estoy en una final del Mundial. Sería una oportunidad de ganarlo. Si fuera contra Messi, realmente sería un sueño desde pequeño", expresó.
Cubarsí también reveló el fuerte vínculo de su familia con el Barcelona y cómo eso marcó su admiración por el rosarino.
"Toda la familia hemos sido del Barça y desde pequeño siempre ha sido nuestro ídolo y referente. Tengo muchas ganas de conocerlo", afirmó.
Qué dijo sobre Julián Álvarez
Durante la entrevista también fue consultado por los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona. Si bien evitó involucrarse en cuestiones de mercado, dejó en claro que considera al delantero argentino uno de los atacantes más difíciles de enfrentar.
"Ahora mismo yo me fijo en que tenemos a Ferrán Torres y a Anthony Gordon, que es una nueva incorporación. Quien venga será bienvenido y, si no, con los míos a muerte. Tenemos un gran equipo", comentó.
Además, habló de las veces que debió marcar al atacante argentino.
"Es un jugador contra el que me he enfrentado ya muchas veces. Sé cómo juega, es diferencial y sí, cuesta marcar. Tendría que estar atento", reconoció.
La previa frente a Uruguay
Más allá de la ilusión de cruzarse con Argentina en una eventual final, el joven defensor dejó en claro que toda la atención de España está puesta en el compromiso ante Uruguay, un rival al que definió como muy intenso.
"Sabemos más o menos que van con todo, que son guerreros. Tengo a Ronald (Araujo) en el equipo y sé cómo son", explicó sobre el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.
Por último, señaló cuál será la receta para intentar imponerse en ese duelo.
"Debemos hacer nuestro fútbol, ser nosotros mismos, jugar con buena circulación y posesiones largas", sostuvo.
Incluso reveló una curiosa charla con su compañero Ronald Araujo cuando se realizó el sorteo del Mundial.
"Con Ronald hablamos cuando salieron los grupos de que nos queríamos ganar el uno al otro, pero últimamente no hemos tenido contacto", concluyó.
Mientras España busca asegurar su clasificación a la fase eliminatoria, Cubarsí ya se anima a mirar más lejos. Y si el destino le concede el deseo, espera que el camino lo lleve hasta una final frente al ídolo que marcó su infancia: Lionel Messi.