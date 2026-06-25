La joya de España sueña con una final ante Argentina: "Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño"

Pau Cubarsí atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Con apenas 19 años, el defensor del Barcelona se ganó un lugar como titular en la selección de España durante el Mundial 2026 y, en la previa del decisivo duelo frente a Uruguay, confesó cuál es el partido que más sueña disputar: una final contra la Selección de Lionel Messi.