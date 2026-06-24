La mayor obra de Scaloni no fue ganar un Mundial: su legado va mucho más allá de los nombres

Ya es todo como en Qatar 2022. Ángel Di María se retiró de la selección argentina, Marcos Acuña quedó afuera de los convocados al Mundial 2026, Leandro Paredes ya no es una fija en el medio campo y Nicolás Otamendi alterna más de lo que jugaba hace cuatro años. Sin embargo, Thiago Almada dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aprendieron a convivir y ponen a Lionel Scaloni en una buena encrucijada, y Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pasaron de ser jóvenes con futuro a futbolistas imprescindibles en el esquema del DT.