El descontrolado festejo de Beccacece tras el histórico triunfo de Ecuador: trepó a la tribuna para abrazar a su familia
El entrenador argentino protagonizó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026 luego de la victoria 2-1 sobre Alemania. Además, se conoció el mensaje que les dio a sus jugadores antes de la histórica clasificación.
Resumen para apurados
- Sebastián Beccacece trepó a la tribuna para abrazar a su familia tras el histórico triunfo de Ecuador 2-1 ante Alemania, sellando la clasificación a dieciseisavos del Mundial.
- Tras un empate frustrante con Curazao, Beccacece motivó al plantel con un fuerte mensaje de liderazgo. El gol del triunfo de Gonzalo Plata revirtió la situación del grupo.
- Esta histórica clasificación como uno de los mejores terceros fortalece el ánimo de Ecuador, que ahora se prepara para afrontar la fase eliminatoria con renovada confianza.
Sebastián Beccacece volvió a demostrar que vive el fútbol con una intensidad pocas veces vista. El entrenador argentino fue protagonista de una de las imágenes más emotivas y virales del Mundial 2026 después de que Ecuador derrotara por 2-1 a Alemania y consiguiera una histórica clasificación a los dieciseisavos de final.
La escena ocurrió apenas Gonzalo Plata convirtió el gol del triunfo a los 77 minutos. Sin poder contener la emoción, Beccacece salió corriendo desde el banco de suplentes hacia una de las tribunas del Estadio Nueva York-Nueva Jersey y, en una postal que recorrió el mundo, se trepó para fundirse en un abrazo con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas.
El desahogo no terminó allí. Una vez consumada la victoria y sellado el pase de "La Tri" a la siguiente ronda, el técnico repitió el gesto: volvió a escalar hacia la tribuna para compartir el histórico momento con su familia antes de regresar al campo de juego para celebrar con sus futbolistas y el resto del cuerpo técnico.
Detrás de esa explosión de felicidad hubo un proceso de reconstrucción anímica. Ecuador había quedado golpeado tras el empate sin goles frente a Curazao, un resultado que complicó seriamente sus chances de clasificación y dejó al plantel con preocupación.
Fue entonces cuando apareció el liderazgo de Beccacece. El entrenador reunió a sus jugadores en una ronda y les dejó un mensaje que terminó marcando el rumbo del equipo.
"Tenemos una vida más todavía, lo vamos a buscar convencidos. Cabeza arriba", les dijo antes del duelo decisivo frente a Alemania.
La respuesta llegó dentro de la cancha. Ecuador mostró personalidad, derrotó a una de las grandes potencias del fútbol mundial y logró una clasificación que parecía muy complicada.
El conjunto ecuatoriano cerró la fase de grupos con cuatro puntos, producto de una derrota ante Costa de Marfil, un empate frente a Curazao y la resonante victoria sobre Alemania. Esa campaña le permitió avanzar como uno de los ocho mejores terceros del Mundial.
Más allá del resultado deportivo, la imagen de Beccacece abrazado a su familia terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la jornada. El entrenador argentino reflejó toda la tensión acumulada durante la fase de grupos y celebró una clasificación histórica que premió la fortaleza mental de un equipo que nunca dejó de creer.
Ahora, Ecuador buscará seguir haciendo historia en la fase eliminatoria, con un entrenador que volvió a demostrar que siente cada partido como si fuera el último.