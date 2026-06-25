El descontrolado festejo de Beccacece tras el histórico triunfo de Ecuador: trepó a la tribuna para abrazar a su familia

La escena ocurrió apenas Gonzalo Plata convirtió el gol del triunfo a los 77 minutos. Sin poder contener la emoción, Beccacece salió corriendo desde el banco de suplentes hacia una de las tribunas del Estadio Nueva York-Nueva Jersey y, en una postal que recorrió el mundo, se trepó para fundirse en un abrazo con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas.