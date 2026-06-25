Copa del Mundo

Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi

Nico Williams evitó especular con un eventual enfrentamiento ante la Selección de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, aunque destacó el gran momento de la Albiceleste y volvió a rendirse ante la vigencia del capitán argentino.

Nico Williams.
Nico Williams.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El delantero español Nico Williams descartó especular sobre un posible cruce con Argentina en el Mundial 2026 y elogió la vigencia de Lionel Messi en la competencia.
  • Mientras España define su pase a la siguiente ronda ante Uruguay, Argentina ya clasificó a dieciseisavos con Messi como el máximo goleador del certamen con cinco tantos.
  • Un eventual cruce entre España y Argentina asoma como uno de los mayores atractivos del Mundial, consolidando a Messi, de 39 años, como una de las grandes figuras.
Resumen generado con IA

Mientras España se prepara para afrontar un partido decisivo frente a Uruguay en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, una de sus principales figuras se refirió a la posibilidad de enfrentar a la Selección en las instancias eliminatorias y dejó un elogio especial para Lionel Messi.

Se trata de Nico Williams, delantero del Athletic Club, fue consultado sobre si el seleccionado español analiza el cuadro del torneo para intentar evitar un eventual cruce con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La respuesta fue contundente. El atacante aseguró que dentro del plantel no hacen ningún tipo de cálculo y que toda la concentración está puesta únicamente en el compromiso frente a Uruguay.

"Si empezamos a hacer cálculos y a pensar más allá te puedes pegar una hostia contra el muro", afirmó Williams, dejando en claro que España prefiere avanzar partido a partido antes que especular con futuros rivales.

De todos modos, reconoció el gran presente que atraviesa la Selección Argentina en la Copa del Mundo y no descartó un eventual enfrentamiento.

"Argentina está haciendo un gran torneo. Si nos toca enfrentarlos, disfrutaremos del partido", señaló.

El elogio para Messi

Además del posible cruce entre ambas selecciones, Williams fue consultado por el extraordinario nivel que viene mostrando Lionel Messi, máximo goleador del Mundial con cinco tantos en apenas dos partidos.

Para el extremo español, el rendimiento del capitán argentino no representa ninguna sorpresa.

"Al final Messi es Messi, hace las cosas que hace, es increíble", expresó.

Incluso fue un paso más allá al ubicar al rosarino dentro del grupo de los grandes candidatos a quedarse con el botín de oro del torneo.

Williams mencionó a Messi junto a otras grandes figuras del fútbol mundial como Vinícius Júnior, Erling Haaland y Kylian Mbappé, a quienes definió como "animales" por su capacidad goleadora y el nivel que muestran en cada competencia.

Las declaraciones llegan en un momento en el que Argentina ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y España todavía busca sellar su boleto a la siguiente ronda. Si ambos equipos continúan avanzando, un enfrentamiento entre dos de las máximas candidatas al título podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la fase eliminatoria.

Por ahora, sin embargo, Nico Williams dejó en claro que la "Roja" no mira más allá del próximo compromiso. Y, mientras mantiene el foco en Uruguay, también se rindió ante la vigencia de un Messi que, a sus 39 años, continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolSelección española de fútbolSelección Española
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial
1

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos
2

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial
3

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares
4

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo
5

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar
6

Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Más Noticias
Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi

Cómo viajar desde Tucumán para ver a la Selección en el Mundial 2026: paquetes, precios y la fiebre por Messi

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

Diario de viaje: ¿Por qué Kansas City está siempre limpia? La pregunta que me hago desde que llegué al Mundial

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

La nueva “Scaloneta”: por qué la selección argentina 2026 juega distinto a la campeona del mundo

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Comentarios