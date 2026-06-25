Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi
Nico Williams evitó especular con un eventual enfrentamiento ante la Selección de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, aunque destacó el gran momento de la Albiceleste y volvió a rendirse ante la vigencia del capitán argentino.
Resumen para apurados
- El delantero español Nico Williams descartó especular sobre un posible cruce con Argentina en el Mundial 2026 y elogió la vigencia de Lionel Messi en la competencia.
- Mientras España define su pase a la siguiente ronda ante Uruguay, Argentina ya clasificó a dieciseisavos con Messi como el máximo goleador del certamen con cinco tantos.
- Un eventual cruce entre España y Argentina asoma como uno de los mayores atractivos del Mundial, consolidando a Messi, de 39 años, como una de las grandes figuras.
Mientras España se prepara para afrontar un partido decisivo frente a Uruguay en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, una de sus principales figuras se refirió a la posibilidad de enfrentar a la Selección en las instancias eliminatorias y dejó un elogio especial para Lionel Messi.
Se trata de Nico Williams, delantero del Athletic Club, fue consultado sobre si el seleccionado español analiza el cuadro del torneo para intentar evitar un eventual cruce con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La respuesta fue contundente. El atacante aseguró que dentro del plantel no hacen ningún tipo de cálculo y que toda la concentración está puesta únicamente en el compromiso frente a Uruguay.
"Si empezamos a hacer cálculos y a pensar más allá te puedes pegar una hostia contra el muro", afirmó Williams, dejando en claro que España prefiere avanzar partido a partido antes que especular con futuros rivales.
De todos modos, reconoció el gran presente que atraviesa la Selección Argentina en la Copa del Mundo y no descartó un eventual enfrentamiento.
"Argentina está haciendo un gran torneo. Si nos toca enfrentarlos, disfrutaremos del partido", señaló.
El elogio para Messi
Además del posible cruce entre ambas selecciones, Williams fue consultado por el extraordinario nivel que viene mostrando Lionel Messi, máximo goleador del Mundial con cinco tantos en apenas dos partidos.
Para el extremo español, el rendimiento del capitán argentino no representa ninguna sorpresa.
"Al final Messi es Messi, hace las cosas que hace, es increíble", expresó.
Incluso fue un paso más allá al ubicar al rosarino dentro del grupo de los grandes candidatos a quedarse con el botín de oro del torneo.
Williams mencionó a Messi junto a otras grandes figuras del fútbol mundial como Vinícius Júnior, Erling Haaland y Kylian Mbappé, a quienes definió como "animales" por su capacidad goleadora y el nivel que muestran en cada competencia.
Las declaraciones llegan en un momento en el que Argentina ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y España todavía busca sellar su boleto a la siguiente ronda. Si ambos equipos continúan avanzando, un enfrentamiento entre dos de las máximas candidatas al título podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la fase eliminatoria.
Por ahora, sin embargo, Nico Williams dejó en claro que la "Roja" no mira más allá del próximo compromiso. Y, mientras mantiene el foco en Uruguay, también se rindió ante la vigencia de un Messi que, a sus 39 años, continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026.