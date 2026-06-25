Real Madrid activó la recompra de Nico Paz: el millonario negocio que planea con la joya de la Selección
El club español ejecutó la cláusula para recuperar al volante por nueve millones de euros, aunque su cotización actual ronda los 80 millones. El Mundial 2026 aparece como una oportunidad clave para concretar una venta récord.
Resumen para apurados
- Real Madrid ejecutó la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros al Como de Italia para generar una transferencia millonaria en el mercado europeo.
- El club español reservó esta opción al venderlo al Como en 2024. Tras una gran temporada en la Serie A con 13 goles, la cotización de Paz subió a casi 80 millones de euros.
- Florentino Pérez planea capitalizar el valor del futbolista tras el Mundial 2026, donde se perfila como titular con Argentina, para sellar una transferencia récord en Europa.
El Real Madrid volvió a mover una de sus fichas más valiosas pensando tanto en el presente como en el futuro. El club presidido por Florentino Pérez ejecutó formalmente la cláusula de recompra de Nico Paz y recuperará al futbolista argentino por apenas nueve millones de euros, una cifra muy inferior a la valoración que hoy tiene en el mercado.
La operación responde a una estrategia que la dirigencia blanca diseñó cuando decidió vender al mediocampista al Como 1907 de Italia en 2024. En aquel acuerdo se reservó una opción preferencial para volver a incorporarlo, convencida de que el crecimiento del jugador podía disparar su valor en poco tiempo.
Ese escenario terminó cumpliéndose. Después de una sobresaliente temporada en la Serie A, en la que convirtió 13 goles y repartió ocho asistencias en 40 partidos, el volante de 21 años multiplicó su cotización hasta alcanzar una valoración cercana a los 80 millones de euros.
Sin embargo, la intención del Real Madrid no sería necesariamente incorporarlo al plantel de manera definitiva. La idea de Florentino Pérez es aprovechar el gran momento futbolístico del argentino y la enorme exposición que ofrece el Mundial 2026 para negociar una transferencia millonaria con alguno de los grandes clubes europeos.
Desde la dirigencia consideran que el torneo puede aumentar todavía más su valor de mercado, especialmente si consigue continuidad con la Selección en la fase decisiva de la Copa del Mundo.
Como mantiene una cláusula especial en el contrato original, el Como todavía dispone de una opción para recuperarlo por 60 millones de euros hasta el próximo lunes. Sin embargo, en la dirigencia madrileña creen que llegarán propuestas superiores gracias al rendimiento del futbolista y al impacto que genera su participación en el Mundial.
La noticia llega, además, en un momento ideal para Nico Paz desde lo deportivo. El mediocampista ya dejó atrás la fisura en el platillo tibial de la rodilla izquierda que lo había obligado a detenerse durante algunas semanas y volvió a entrenarse con normalidad.
Su recuperación coincide con la decisión de Lionel Scaloni de realizar varias rotaciones para el último partido de la fase de grupos frente a Jordania. En ese contexto, el futbolista aparece como uno de los principales candidatos para sumar una importante cantidad de minutos e incluso tiene chances concretas de ser titular por primera vez en una Copa del Mundo.
Así, mientras el Real Madrid diseña una operación que podría dejar una ganancia millonaria en cuestión de semanas, Nico Paz tendrá una oportunidad inmejorable para seguir aumentando su cotización dentro de la cancha. Cada actuación con la camiseta de la Selección Argentina puede transformarse en un nuevo argumento para confirmar que se convirtió en una de las grandes joyas del fútbol europeo.
La operación responde a una estrategia que la dirigencia blanca diseñó cuando decidió vender al mediocampista al Como 1907 de Italia en 2024. En aquel acuerdo se reservó una opción preferencial para volver a incorporarlo, convencida de que el crecimiento del jugador podía disparar su valor en poco tiempo.
Ese escenario terminó cumpliéndose. Después de una sobresaliente temporada en la Serie A, en la que convirtió 13 goles y repartió ocho asistencias en 40 partidos, el volante de 21 años multiplicó su cotización hasta alcanzar una valoración cercana a los 80 millones de euros.
Sin embargo, la intención del Real Madrid no sería necesariamente incorporarlo al plantel de manera definitiva. La idea de Florentino Pérez es aprovechar el gran momento futbolístico del argentino y la enorme exposición que ofrece el Mundial 2026 para negociar una transferencia millonaria con alguno de los grandes clubes europeos.
Desde la dirigencia consideran que el torneo puede aumentar todavía más su valor de mercado, especialmente si consigue continuidad con la Selección en la fase decisiva de la Copa del Mundo.
Como mantiene una cláusula especial en el contrato original, el Como todavía dispone de una opción para recuperarlo por 60 millones de euros hasta el próximo lunes. Sin embargo, en la dirigencia madrileña creen que llegarán propuestas superiores gracias al rendimiento del futbolista y al impacto que genera su participación en el Mundial.
La noticia llega, además, en un momento ideal para Nico Paz desde lo deportivo. El mediocampista ya dejó atrás la fisura en el platillo tibial de la rodilla izquierda que lo había obligado a detenerse durante algunas semanas y volvió a entrenarse con normalidad.
Su recuperación coincide con la decisión de Lionel Scaloni de realizar varias rotaciones para el último partido de la fase de grupos frente a Jordania. En ese contexto, el futbolista aparece como uno de los principales candidatos para sumar una importante cantidad de minutos e incluso tiene chances concretas de ser titular por primera vez en una Copa del Mundo.
Así, mientras el Real Madrid diseña una operación que podría dejar una ganancia millonaria en cuestión de semanas, Nico Paz tendrá una oportunidad inmejorable para seguir aumentando su cotización dentro de la cancha. Cada actuación con la camiseta de la Selección Argentina puede transformarse en un nuevo argumento para confirmar que se convirtió en una de las grandes joyas del fútbol europeo.