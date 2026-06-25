Copa del Mundo

Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

La Policía confirmó a LA GACETA que vallarán el espacio público y restringirán el ingreso de vehículos. Las autoridades buscan prevenir picadas, incidentes y daños.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán vallará la plaza Independencia este sábado por el partido de Argentina en el Mundial para evitar incidentes y desmanes tras experiencias previas.
  • La medida surge por las picadas de motos y disturbios de menores en el partido anterior. Se restringirá el tránsito vehicular y el operativo comenzará a las 20:00 horas.
  • Las autoridades buscan que los festejos se realicen de forma segura y peatonal, mientras evalúan trasladar la pantalla gigante al Monumento al Bicentenario para descomprimir.
Resumen generado con IA

Con la expectativa en aumento por el partido que la Selección Argentina disputará este sábado en el Mundial 2026, las autoridades provinciales y municipales avanzan en la organización de un operativo especial de seguridad para evitar incidentes en el centro.

El subjefe de la Policía de Tucumán, Roque Yñigo, confirmó a LA GACETA que se implementarán restricciones de acceso vehicular a la plaza Independencia y que se colocarán vallados en las calles cercanas con el objetivo de garantizar que la llegada de los simpatizantes sea únicamente de manera peatonal.

"Se va a hacer un vallado unas cuadras antes del acceso a la plaza. Vamos a procurar que la llegada sea de manera peatonal para evitar estas situaciones", explicó el funcionario en diálogo con LA GACETA.

La medida surge tras los inconvenientes registrados durante el último partido de la Selección, cuando se observaron maniobras peligrosas de motociclistas y jóvenes realizando picadas en pleno centro de la capital. Según Yñigo, este tipo de conductas no solo ponen en riesgo la integridad de quienes participan, sino también la de terceros.

"Queremos que la gente pueda celebrar y festejar, pero dentro de un marco de normalidad. Que reine la cordura, que evitemos enfrentamientos y actuaciones imprudentes que pongan en riesgo la vida de las personas", remarcó.

Plaza Independencia Plaza Independencia

El operativo comenzaría alrededor de las 20, tres horas antes del inicio previsto del encuentro, aunque aún resta definir dónde se instalará la pantalla gigante para la transmisión. Una de las alternativas que evalúa la Municipalidad de San Miguel de Tucumán es trasladarla desde plaza Independencia hacia la zona del Monumento al Bicentenario.

"Estamos esperando la decisión de la autoridad municipal. Donde esté la pantalla vamos a desplegar los operativos, pero tampoco vamos a descuidar la plaza Independencia, porque sabemos que es el principal punto de encuentro cuando ocurre algún hecho importante o una celebración", señaló.

Yñigo también hizo un llamado especial a las familias para que colaboren en la prevención. Según indicó, gran parte de las personas involucradas en las maniobras peligrosas observadas tras el partido anterior eran menores de edad.

"Aprovechamos para pedirles a los padres que hagan las recomendaciones oportunas. Lo importante es que todos puedan expresar su alegría, pero de manera tranquila y responsable", sostuvo.

El jefe policial insistió en que el objetivo del operativo no es impedir los festejos, sino garantizar que se desarrollen de forma segura y sin consecuencias lamentables. "Todos quieren gritar por Messi, por la Selección y celebrar. Lo que buscamos es que puedan hacerlo respetando a los demás y siguiendo las indicaciones de las autoridades", concluyó.

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