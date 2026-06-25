Argentina juega el sábado y en Tucumán habrá un fuerte operativo: qué pasará en la plaza Independencia durante el partido del Mundial

El jefe policial insistió en que el objetivo del operativo no es impedir los festejos, sino garantizar que se desarrollen de forma segura y sin consecuencias lamentables. "Todos quieren gritar por Messi, por la Selección y celebrar. Lo que buscamos es que puedan hacerlo respetando a los demás y siguiendo las indicaciones de las autoridades", concluyó.