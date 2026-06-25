Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del jueves 25 de junio

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos del jueves 25 de junio?
17: Ecuador-Alemania (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
17: Curazao-Costa de Marfil (Paramount+, DSports)
20: Túnez-Países Bajos (TV Publica, Paramount+, DSports)
20: Japón-Suecia (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports)
23: Paraguay-Australia (ElOchoTV, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)
23: Turquía-Estados Unidos (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports)
Mundial 2026: las selecciones clasificadas para los 16avos de final
Mundial 2026: los resultados del miércoles 24 de junio
México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial
El seleccionado dirigido por Javier Aguirre venció 3-0 en el Estadio Azteca, terminó como líder del Grupo A con nueve puntos y cerró una fase de grupos perfecta. Además, mantuvo el arco en cero y seguirá jugando como local en la próxima ronda.Ver más
Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial
Con un gol de Thapelo Maseko, el conjunto africano venció 1 a 0 a Corea del Sur, terminó segundo en el Grupo A y selló su clasificación a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo 2026.Ver más
Lo que tenés que saber
La fase de grupos llega a su fecha de cierre en el Mundial 2026 y hoy se definirá una nueva tanta de equipos clasificados para los 16avos de final de la competencia con la siguiente grilla de partidos:
17: Ecuador-Alemania (Grupo E)
17: Curazao-Costa de Marfil (Grupo E)
20: Túnez-Países Bajos (Grupo F)
20: Japón-Suecia (Grupo F)
23: Paraguay-Australia (Grupo D)
23: Turquía-Estados Unidos (Grupo D)