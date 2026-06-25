En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del jueves 25 de junio

ILUSIÓN. Paraguay deberá derrotar a Australia para asegurar su clasificación a la segunda ronda del Mundial 2026.
ILUSIÓN. Paraguay deberá derrotar a Australia para asegurar su clasificación a la segunda ronda del Mundial 2026. FOTO TOMADA DE X.COM/ALBIRROJA

Ecuador-Alemania y Paraguay-Australia concentrarán la atención de Sudamérica. ¿Dónde ver en vivo?

Hace 1 Hs
07:24 hs

Mundial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo los partidos del jueves 25 de junio?

17: Ecuador-Alemania (ElOchoTV, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)

17: Curazao-Costa de Marfil (Paramount+, DSports)

20: Túnez-Países Bajos (TV Publica, Paramount+, DSports)

20: Japón-Suecia (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports)

23: Paraguay-Australia (ElOchoTV, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DSports)

23: Turquía-Estados Unidos (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports)

07:12 hs

Mundial 2026: las selecciones clasificadas para los 16avos de final

Mundial 2026: las selecciones clasificadas para los 16avos de final
06:55 hs

Mundial 2026: los resultados del miércoles 24 de junio

Mundial 2026: los resultados del miércoles 24 de junio
01:50 hs

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre venció 3-0 en el Estadio Azteca, terminó como líder del Grupo A con nueve puntos y cerró una fase de grupos perfecta. Además, mantuvo el arco en cero y seguirá jugando como local en la próxima ronda.

Ver más
00:06 hs

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Con un gol de Thapelo Maseko, el conjunto africano venció 1 a 0 a Corea del Sur, terminó segundo en el Grupo A y selló su clasificación a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo 2026.

Ver más

Lo que tenés que saber

La fase de grupos llega a su fecha de cierre en el Mundial 2026 y hoy se definirá una nueva tanta de equipos clasificados para los 16avos de final de la competencia con la siguiente grilla de partidos: 

17: Ecuador-Alemania (Grupo E)

17: Curazao-Costa de Marfil (Grupo E)

20: Túnez-Países Bajos (Grupo F)

20: Japón-Suecia (Grupo F)

23: Paraguay-Australia (Grupo D)

23: Turquía-Estados Unidos (Grupo D)

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolSelección ecuatoriana de fútbolSelección alemana de fútbolSelección Paraguaya de FútbolKylian Mbappé
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Más Noticias
Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

México goleó a República Checa, hizo historia con puntaje ideal y llega lanzado a los 16avos del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Comentarios