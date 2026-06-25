Mundial 2026, EN VIVO: grilla de partidos, resultados y todas las novedades del jueves 25 de junio

Lo que tenés que saber

La fase de grupos llega a su fecha de cierre en el Mundial 2026 y hoy se definirá una nueva tanta de equipos clasificados para los 16avos de final de la competencia con la siguiente grilla de partidos:

17: Ecuador-Alemania (Grupo E)

17: Curazao-Costa de Marfil (Grupo E)

20: Túnez-Países Bajos (Grupo F)

20: Japón-Suecia (Grupo F)

23: Paraguay-Australia (Grupo D)

23: Turquía-Estados Unidos (Grupo D)