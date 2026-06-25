Sobre “viejitos”, botines rosados e hidratación

Resumen para apurados
- Don Renegón analiza en su columna cómo el actual Mundial de fútbol desafía mitos sobre la edad de los jugadores, el marketing de los botines y el negocio de la hidratación.
- Mientras figuras mayores de 40 años como Messi y Ronaldo baten récords, se revela que los botines rosados son una moda comercial y las pausas de hidratación benefician a la TV.
- El torneo evidencia la tensión entre el negocio comercial y la esencia del juego, donde la experiencia de los veteranos prevalece ante la presión de rejuvenecer el deporte.
(Por Don Renegón) Este Mundial, más allá de las fiestas que se viven en las calles y en las tribunas, las innovaciones tecnológicas y las nuevas tendencias tácticas, está sirviendo para acomodar muchas cosas en el llamado planeta fútbol. Les guste o no, también está llamando al silencio a especialistas y detractores.
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los mayores de 40 años, desde hace bastante tiempo, son considerados como “viejos”, “acabados” o “de vuelta”. Hasta Ricardo Arjona, considerado por algunos como un asesino serial de metáforas, en una frase que hoy sería catalogada como “machirula”, habló de las “mujeres de las cuatro décadas”. Pero en este certamen, los grandes ídolos están demostrando que viejos son los trapos. Estos son algunos de los veteranos que siguen dando que hablar:
- Lionel Messi (40): es el máximo goleador de la historia de los mundiales, el futbolista con más partidos disputados y el que más minutos acumuló en la competencia. Además, comparte otras marcas históricas: participó en seis mundiales y convirtió goles en seis ediciones diferentes. ¿Se le puede pedir más? A él no. Pero a sus padres sí, por no haberlo llamado Juan, ya que nació un 24 de junio.
- Cristiano Ronaldo (41): es el único futbolista que marcó en seis mundiales diferentes, se transformó en el máximo goleador de Portugal y es el jugador más longevo en convertir un doblete en una Copa del Mundo.
- Luka Modrić (40): el hombre que llegó a los 200 partidos con Croacia sigue siendo el líder futbolístico de una selección que está a un paso de clasificar a la siguiente fase.
- Edin Džeko (40): el eterno delantero continúa siendo el estandarte de Bosnia y Herzegovina, seleccionado que quedó muy cerca de avanzar en apenas su segunda participación mundialista.
En esta lista también aparecen los arqueros Craig Gordon (Escocia, 43 años), Vozinha (Cabo Verde, 40) y Guillermo “Memo” Ochoa (México, 40). La conclusión es simple: mientras los dirigentes discuten cómo rejuvenecer el fútbol, los veteranos siguen demostrando que la experiencia también gana partidos.
Sólo color
Todavía queda mucho Mundial por delante y seguirán apareciendo motivos para renegar. Uno de ellos es el color de los botines que utilizan los futbolistas. El rosa o fucsia eléctrico se apoderó de los pies más caros del planeta. Desde que la pelotita comenzó a rodar, se escucharon las teorías más disparatadas sobre esta tendencia:
- Esas tonalidades sobresalen del verde del césped y permiten tener un mejor control de la pelota. (¿?)
- Los árbitros podrían advertir con mayor facilidad las faltas. (¿?)
- Con esos colores y los movimientos rápidos, no sólo confunden a los marcadores, sino que hasta podrían encandilar a los arqueros. (¿?)
Pero cuando finalizó la fase de grupos se conoció la verdad. La tendencia fue impulsada por dos empresas especializadas en moda. Sus analistas determinaron que esos serían los colores predominantes de la temporada y recomendaron a las marcas deportivas fabricar botines con esas tonalidades. Eso es todo. No hay nada científico ni maléfico. Apenas una estrategia de marketing que logró que medio planeta creyera que existía una explicación revolucionaria detrás de un par de botines rosados.
Maldita hidratación
Se sabe que los dirigentes son especialistas en explicar lo inexplicable y negar lo innegable. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió las pausas obligatorias de hidratación afirmando que se trata de una medida “puramente deportiva”. Explicó que fueron implementadas para proteger la salud de los futbolistas ante las altas temperaturas y garantizar condiciones de igualdad para todos los equipos.
Según las nuevas normas, los partidos deben detenerse a los 22 y a los 67 minutos para que los jugadores se hidraten durante tres minutos. Durante esas pausas, casualmente, las cadenas de televisión aprovechan para emitir tandas publicitarias que, seguramente, no deben ser económicas. Infantino negó cualquier relación entre ambas cuestiones, aunque no pudo explicar por qué también se interrumpieron encuentros disputados en estadios cerrados con aire acondicionado. Será una simple coincidencia. Tan simple como pensar que los botines rosados mejoran el control de pelota o que los “veteranos” no ganan partidos. En fin. Hasta la próxima renegada.