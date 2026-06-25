Sobre “viejitos”, botines rosados e hidratación

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los mayores de 40 años, desde hace bastante tiempo, son considerados como “viejos”, “acabados” o “de vuelta”. Hasta Ricardo Arjona, considerado por algunos como un asesino serial de metáforas, en una frase que hoy sería catalogada como “machirula”, habló de las “mujeres de las cuatro décadas”. Pero en este certamen, los grandes ídolos están demostrando que viejos son los trapos. Estos son algunos de los veteranos que siguen dando que hablar: