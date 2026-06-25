Mano a mano con LA GACETA: la fotógrafa argentina que recorrió el mundo juntando mensajes para Messi y se volvió viral

Lo que comenzó como una serie de viajes para documentar culturas y comunidades remotas terminó convirtiéndose en un homenaje global a Lionel Messi. La protagonista de esta historia es Sofía Prado, una fotógrafa documental argentina que recorrió algunos de los lugares más aislados del planeta y descubrió un fenómeno que la sorprendió una y otra vez: en prácticamente cualquier rincón del planeta, alguien conocía al capitán de la Selección Argentina.