Mano a mano con LA GACETA: la fotógrafa argentina que recorrió el mundo juntando mensajes para Messi y se volvió viral
Resumen para apurados
- La fotógrafa argentina Sofía Prado se volvió viral tras publicar un video con mensajes para Lionel Messi recolectados durante diez años en comunidades remotas de todo el mundo.
- En sus viajes por África, Asia y Oceanía, Prado usó la figura del futbolista para conectar con poblaciones aisladas y sin internet que, sorpresivamente, conocían al capitán.
- El proyecto demuestra el impacto cultural de Messi más allá del deporte, reflejando valores universales. Prado espera que el emotivo homenaje llegue a manos del jugador.
Lo que comenzó como una serie de viajes para documentar culturas y comunidades remotas terminó convirtiéndose en un homenaje global a Lionel Messi. La protagonista de esta historia es Sofía Prado, una fotógrafa documental argentina que recorrió algunos de los lugares más aislados del planeta y descubrió un fenómeno que la sorprendió una y otra vez: en prácticamente cualquier rincón del planeta, alguien conocía al capitán de la Selección Argentina.
Durante más de 10 años, Prado desarrolló un proyecto personal que la llevó a comunidades de Madagascar, la Amazonia, Siberia, India, Vanuatu y otros destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales. Allí registró costumbres, festividades y formas de vida únicas. Sin embargo, en medio de esas experiencias apareció un elemento común que atravesaba fronteras, idiomas y culturas: la admiración por Leo Messi.
“Siempre digo que hay dos situaciones en las que Messi ayuda a cualquier viajero argentino. Una es cuando tenés algún problema y decís que sos argentino; inmediatamente aparece alguien que menciona a Messi. La otra es como puerta de entrada para conectar con las personas”, contó Prado durante una entrevista con LA GACETA.
La fotógrafa explicó que muchas veces utilizaba su origen argentino para iniciar conversaciones con las comunidades que visitaba. Lo que más la impactaba era comprobar que personas que vivían en lugares sin acceso a internet, televisión o telefonía móvil sabían perfectamente quién era el astro rosarino.
“Me asombraba muchísimo que en lugares donde no había nada, ni un televisor, ni internet, ni celulares, la gente conociera a Messi”, recordó.
Su idea de cumpleaños
A medida que avanzaban los viajes, Prado comenzó a grabar pequeños saludos y mensajes dirigidos al futbolista. Sin un objetivo concreto al principio, fue acumulando registros durante años hasta reunir material suficiente para crear un video que terminó viralizándose en las redes sociales.
“Muchos eran muy eufóricos, realmente amaban a Messi. Entonces empecé a grabarlos. Fui juntando saludos durante años y recién cuando terminé mi vida nómada tuve tiempo de ordenar y editar todo el material”, explicó.
Actualmente reside en España junto a su esposo catalán, a quien conoció precisamente durante una de sus travesías. Desde allí pudo dar forma definitiva a un proyecto que combina sus dos grandes pasiones: la fotografía documental y las historias humanas.
Messi, en los lugares más inesperados
Entre las experiencias que más la marcaron, Prado recordó su paso por Madagascar. Allí visitó aldeas tan aisladas que era necesario desplazarse con guías especializados para encontrar rutas seguras.
“Había pueblos donde la gente se asustaba al vernos porque no estaban acostumbrados a recibir visitantes. Sin embargo, tenían camisetas de Messi y sabían perfectamente quién era. Me parecía increíble”, relató.
Otra escena que conserva con especial cariño ocurrió en Ladakh, una región montañosa del norte de India conocida por sus monasterios budistas.
“Le conté a un monje que era argentina y enseguida me habló de Messi. Era fanático y conocía toda su historia”, recordó.
Situaciones similares se repitieron en comunidades tribales de Vanuatu, una remota nación insular del Pacífico Sur, y en distintos puntos de África, donde encontró admiradores del capitán argentino incluso en países donde el fútbol no ocupa un lugar central.
Más allá del fútbol
Según Prado, la popularidad de Messi trasciende ampliamente lo deportivo. La fotógrafa considera que el vínculo emocional que millones de personas sienten con el futbolista tiene que ver con su historia de vida.
“Siento que mucha gente empatiza con su historia de sacrificio. Es un chico que luchó por sus sueños, superó dificultades y llegó a lo más alto sin perder la humildad. Creo que eso va mucho más allá del fútbol”, reflexionó.
Según su mirada, el recorrido personal del rosarino conecta con valores universales como el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de sobreponerse a las adversidades.
“Hay países donde el fútbol no es tan popular y aun así quieren a Messi. Creo que la gente se identifica con su historia”, sostuvo.
Una vida dedicada a contar historias
Prado asegura que su pasión por documentar culturas nació cuando era adolescente. Incluso conserva cuadernos de su juventud donde anotaba lugares y comunidades que soñaba conocer algún día.
“Siempre quise contar historias. Me apasiona mostrar la riqueza cultural que existe en el planeta y dar voz a personas que muchas veces no tienen la posibilidad de contar sus propias experiencias”, afirmó.
Después de siete años de vida nómada permanente, decidió establecer una base en España, aunque continúa viajando y desarrollando proyectos documentales.
Mientras tanto, el video dedicado a Messi sigue sumando reproducciones y despertando emociones. Y aunque reconoce que resulta difícil, mantiene una ilusión intacta: que algún día el homenaje llegue a los ojos del propio campeón del mundo.
“Es mi ídolo y una referencia de alguien que luchó por cumplir sus sueños. Ojalá pueda ver este pequeño homenaje que hice desde mi trabajo y desde el cariño que despierta en personas de todo el planeta”, concluyó.