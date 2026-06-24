El "10" está de fiesta: Messi cumple 39 años y recibe saludos desde todas partes del mundo
Resumen para apurados
- Lionel Messi celebra este miércoles su cumpleaños 39 a nivel global mientras disputa el Mundial 2026, recibiendo homenajes por su vigencia y trayectoria deportiva.
- El festejo incluye campañas en redes como #CumpleLeo y saludos de la AFA y Conmebol, en medio de su exitosa carrera que suma ocho Balones de Oro y el título de Qatar 2022.
- A los 39 años, Messi se mantiene vigente en el Mundial 2026, consolidando su legado como un símbolo cultural y deportivo que trasciende generaciones en todo el planeta.
Lionel Andrés Messi cumple este miércoles 39 años y, como ocurre cada 24 de junio desde hace más de una década, su nombre vuelve a multiplicarse en homenajes, mensajes y celebraciones que llegan desde todos los rincones del planeta.
El astro rosarino atraviesa una etapa singular de su carrera. Lejos de cualquier declive competitivo, continúa siendo protagonista dentro del campo de juego y referencia indiscutida de la selección argentina, a la que condujo a la gloria máxima en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, título que coronó una trayectoria marcada por la perseverancia y la excelencia sostenida.
Un legado que se sigue ampliando
La carrera de Messi está atravesada por cifras que lo ubican en un lugar de privilegio en la historia del fútbol mundial. Es el jugador con más Balones de Oro (8), el máximo goleador histórico de FC Barcelona, y el máximo artillero de la selección argentina, además de ostentar récords en mundiales, partidos disputados y títulos oficiales.
Pero más allá de los números, su figura representa una narrativa deportiva difícil de igualar: la del futbolista que debió superar obstáculos desde la infancia, que emigró siendo adolescente y que terminó convirtiéndose en símbolo global del deporte.
Saludos globales y un fenómeno cultural
En redes sociales, el hashtag #CumpleLeo volvió a posicionarse entre las principales tendencias del día, impulsado por campañas espontáneas de hinchas, periodistas y figuras del deporte. La idea de cantarle el feliz cumpleaños de manera simultánea en distintos horarios se replicó en escuelas, trabajos y espacios públicos, reforzando el carácter popular del homenaje.
También llegaron saludos institucionales desde la Asociación del Fútbol Argentino, la Conmebol y distintos clubes y federaciones, en una muestra del impacto universal del futbolista argentino.
Un ídolo que trasciende el fútbol
El cumpleaños de Messi no solo funciona como una celebración deportiva, sino también como un fenómeno cultural. Desde comunidades remotas hasta grandes capitales, su nombre es reconocido incluso por quienes no siguen habitualmente el fútbol, lo que refuerza su condición de figura global.
A los 39 años, Messi sigue siendo presente y futuro a la vez: un jugador en actividad, un campeón del mundo vigente y, sobre todo, un emblema de la identidad deportiva argentina que continúa generando admiración en cada rincón del planeta.