El "10" está de fiesta: Messi cumple 39 años y recibe saludos desde todas partes del mundo

El astro rosarino atraviesa una etapa singular de su carrera. Lejos de cualquier declive competitivo, continúa siendo protagonista dentro del campo de juego y referencia indiscutida de la selección argentina, a la que condujo a la gloria máxima en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, título que coronó una trayectoria marcada por la perseverancia y la excelencia sostenida.