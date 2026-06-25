Copa del Mundo

Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado del Mundial 2026

Ambas selecciones se enfrentarán el 28 de junio en Los Ángeles, en el encuentro que dará inicio a la ronda de eliminación directa.

Canadá goleó a Qatar en la segunda fecha del Mundial 2026.
Canadá goleó a Qatar en la segunda fecha del Mundial 2026.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Sudáfrica y Canadá jugarán el primer cruce de dieciseisavos del Mundial 2026 el 28 de junio en Los Ángeles, tras avanzar como escoltas en las fases de grupos.
  • Sudáfrica selló su pase al vencer a Corea del Sur y quedar segunda en el Grupo A, liderado por México. Canadá finalizó como escolta del Grupo B luego de caer ante Suiza.
  • Este partido dará inicio a la fase de eliminación directa del certamen. Se espera la definición de nuevos cruces, con potencias como Argentina y Alemania aguardando rivales.
Resumen generado con IA

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y, tras la jornada disputada anoche, quedó confirmado el primer cruce de dieciseisavos de final. Sudáfrica y Canadá se enfrentarán el próximo 28 de junio en Los Ángeles, en el encuentro que dará inicio a la ronda de eliminación directa.

La definición llegó luego de una intensa fecha que terminó de ordenar las posiciones en los grupos A y B. México, que ya había asegurado su clasificación en la segunda jornada, ratificó su liderazgo en el Grupo A con una contundente goleada sobre Chequia en el Estadio Azteca. El conjunto azteca cerró así una fase de grupos sólida y avanzó a la siguiente instancia como líder de su zona.

La principal incertidumbre estaba centrada en la lucha por el segundo puesto. Chequia todavía conservaba posibilidades de avanzar, pero el gran triunfo de Sudáfrica sobre Corea del Sur terminó inclinando la balanza. El seleccionado africano sumó los puntos necesarios para quedarse con la segunda colocación y sellar su pasaporte a los dieciseisavos de final.

Del otro lado del cuadro estará Canadá. El equipo norteamericano llegaba a la última fecha con aspiraciones de finalizar primero en el Grupo B, pero la derrota frente a Suiza modificó los planes. Como consecuencia, los canadienses quedaron como escoltas de su zona y deberán medirse con Sudáfrica en un duelo que promete paridad y emoción.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo a medida que se completan los grupos restantes. Esta noche podrían definirse varios cruces más, ya que concluirán las actividades en las zonas D, E y F.

Entre los equipos que ya tienen asegurado un lugar en la próxima ronda aparecen Estados Unidos y Alemania, mientras que Argentina también selló su clasificación anticipadamente y aguarda conocer a su rival. 

Además, varios seleccionados ubicados en el tercer puesto de sus grupos se encuentran muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos, en un formato que mantiene abierta la pelea hasta las últimas jornadas.

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