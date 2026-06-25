Sudáfrica vs. Canadá, el primer cruce de 16vos. confirmado del Mundial 2026

La definición llegó luego de una intensa fecha que terminó de ordenar las posiciones en los grupos A y B. México, que ya había asegurado su clasificación en la segunda jornada, ratificó su liderazgo en el Grupo A con una contundente goleada sobre Chequia en el Estadio Azteca. El conjunto azteca cerró así una fase de grupos sólida y avanzó a la siguiente instancia como líder de su zona.