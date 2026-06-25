LG PlayLa mañana empieza aquí

Mundial 2026 en vivo junto a "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

Mundial 2026 en vivo junto a La mañana empieza aquí, el informativo de LA GACETA
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite de lunes a viernes en Tucumán el informativo matutino "La mañana empieza aquí" por LG Play, con el fin de mantener actualizada a su audiencia regional.
  • Conducido por Di Vico, Soto y Papaterra, el magazine se emite en vivo de 7 a 9 por televisión por cable (CCC y Flow) y YouTube, consolidando su presencia multiplataforma.
  • Esta apuesta refuerza la estrategia digital del diario y su vínculo con los seguidores, consolidándose como el principal referente informativo de las mañanas tucumanas.
Resumen generado con IA

“La mañana empieza acá” es el magazine informativo de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra pondera un periodismo claro, con una mirada propia y con un vínculo cercano con la audiencia.

Además de los móviles de Rosarito Ávila, desde diferentes puntos de la provincia, durante el Mundial 2026, Matías Auad y Bruno Farano contarán desde Estados Unidos todo lo que sucede con la Selección Argentina a lo largo del evento deportivo más convocante del planeta. 

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener a su audiencia en todas sus plataformas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan
1

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City
2

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
3

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El Concejo propone un estacionamiento medido inclusivo para la Capital
4

El Concejo propone un estacionamiento medido "inclusivo" para la Capital

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana
5

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
2

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
3

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
4

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

El renglón 27 y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado
5

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Más Noticias
El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

Se encarecen los pasajes aéreos y crece la demanda de dólares

El Concejo propone un estacionamiento medido inclusivo para la Capital

El Concejo propone un estacionamiento medido "inclusivo" para la Capital

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Comentarios