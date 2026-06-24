Locura por Argentina en el Mundial: las entradas para los 16avos ya superan los U$S 5.500 en la reventa

La Selección todavía debe disputar su último partido de la fase de grupos frente a Jordania, pero ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esa confirmación no solo despertó la ilusión de los hinchas, sino que también provocó una verdadera explosión en el mercado de reventa de entradas.