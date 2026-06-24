Locura por Argentina en el Mundial: las entradas para los 16avos ya superan los U$S 5.500 en la reventa
La Selección ya aseguró el primer puesto del Grupo J y jugará el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. La enorme expectativa por el equipo de Lionel Scaloni disparó el valor de los tickets, que multiplicaron su precio en cuestión de días.
Resumen para apurados
- La clasificación de Argentina a 16avos del Mundial para el partido del 3 de julio en Miami disparó los precios de las entradas en reventa por encima de los 5.500 dólares.
- Tras asegurar el liderazgo del Grupo J de forma anticipada, las entradas para el partido de la Selección pasaron de valer 360 dólares a multiplicarse por quince en reventa.
- Se espera un enorme impacto turístico en Miami con hoteles y vuelos casi completos. Además, analistas prevén que el valor de los tickets aumente al confirmarse el rival.
La Selección todavía debe disputar su último partido de la fase de grupos frente a Jordania, pero ya tiene asegurado el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Esa confirmación no solo despertó la ilusión de los hinchas, sino que también provocó una verdadera explosión en el mercado de reventa de entradas.
Los tickets para el primer encuentro eliminatorio de la "Albiceleste", que se jugará el viernes 3 de julio desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, alcanzaron cifras impactantes y ya superan los U$S 5.500 en la plataforma oficial de reventa de la FIFA.
La demanda creció de manera exponencial apenas quedó confirmado que el equipo de Lionel Scaloni terminaría como líder de su zona. Antes de conocerse ese escenario, una entrada para ese partido podía conseguirse por unos U$S 360. Hoy, el valor mínimo es más de 15 veces superior. Y todo indica que todavía podría seguir aumentando.
Cuánto cuestan las entradas para ver a Argentina
En el portal oficial de reventa de la FIFA, las localidades disponibles parten desde los U$S 5.500, aunque los valores varían según la ubicación dentro del estadio.
En otras plataformas autorizadas, aunque independientes de la FIFA, como SeatGeek, los precios también muestran una fuerte escalada.
Actualmente, los tickets se ofrecen entre los U$S 3.314 y los U$S 11.000, cifras que reflejan el enorme interés por acompañar al vigente campeón del mundo en el inicio de la fase eliminatoria.
Se trata, además, de precios dinámicos. Es decir, cambian constantemente según la demanda y la disponibilidad.
Por ese motivo, distintos analistas del mercado consideran que el costo podría volver a incrementarse una vez que quede confirmado oficialmente el rival de Argentina.
Miami espera por la Scaloneta
El seleccionado argentino selló anticipadamente su clasificación tras derrotar 2 a 0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J.
Más tarde, la victoria de Argelia sobre Jordania terminó de asegurar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni finalizará la fase inicial como cabeza de serie.
Ahora resta conocer quién será el rival en los dieciseisavos de final.
Las posibilidades incluyen a España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde, dependiendo de cómo concluyan las posiciones del Grupo H.
Sea cual sea el adversario, lo que ya quedó claro es que la presencia de Lionel Messi y compañía vuelve a movilizar a miles de hinchas alrededor del mundo.
Miami se prepara para recibir uno de los partidos más convocantes del Mundial 2026 y el mercado ya comenzó a reflejarlo.
Con hoteles prácticamente completos, vuelos que incrementaron su demanda y entradas que cotizan por encima de los U$S 5.500, todo indica que el primer duelo eliminatorio de Argentina será uno de los eventos deportivos más buscados de toda la Copa del Mundo.