Copa del Mundo

Quién es Udi Neco, el misterioso hincha de Turquía que se volvió viral en el Mundial 2026 por su impactante apariencia

Fue enfocado por las cámaras durante el debut de Turquía frente a Australia y su imagen recorrió las redes sociales. Con el rostro completamente negro, ojos y cabello blancos y una larga barba, se convirtió en uno de los personajes más llamativos de la Copa del Mundo.

Udi Neco.
Udi Neco.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El hincha turco Udi Neco se volvió viral en el Mundial 2026 tras ser filmado en Vancouver con un impactante maquillaje durante el debut de su selección ante Australia.
  • Con el rostro pintado de negro y cabello blanco, su imagen se difundió rápidamente en redes, donde los usuarios lo compararon con personajes de ficción y videojuegos.
  • Este fenómeno demuestra cómo la pasión de los aficionados genera íconos culturales instantáneos, posicionando a Neco como uno de los personajes más memorables del torneo.
Resumen generado con IA

Cada Mundial deja historias que van mucho más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego. Algunas nacen de un gol inolvidable, otras de una sorpresa deportiva y muchas tienen como protagonistas a los hinchas. En la Copa del Mundo 2026, uno de esos personajes apareció en las tribunas y rápidamente conquistó las redes sociales.

Su nombre es Udi Neco y alcanzó una inesperada fama internacional luego de ser enfocado por las cámaras durante el debut de Turquía frente a Australia, encuentro disputado en el BC Place de Vancouver.

Bastaron apenas unos segundos en televisión para que millones de usuarios comenzaran a preguntarse quién era ese misterioso fanático con una apariencia tan particular.

Su imagen no pasó desapercibida.

Con el rostro completamente pintado de negro, el cabello blanco, los ojos maquillados del mismo color y una larguísima barba, Udi Neco ofrecía una estética que muchos calificaron como "intimidante" e incluso "aterradora". Las capturas de pantalla comenzaron a multiplicarse en X, Instagram, TikTok y Facebook, donde rápidamente se transformó en uno de los hinchas más comentados del torneo.

El fanático que conquistó las redes sociales

Mientras Turquía disputaba su primer partido mundialista, las cámaras buscaron el color habitual de las tribunas. Fue entonces cuando apareció Udi Neco.

La transmisión apenas le dedicó unos segundos, pero eso fue suficiente para que su imagen diera la vuelta al mundo.

Los usuarios comenzaron a compartir fotografías y videos preguntándose cuál era la historia detrás del personaje. Algunos lo compararon con protagonistas de películas de fantasía o videojuegos, mientras otros simplemente destacaron el impresionante trabajo de maquillaje que lucía en el estadio.

La viralización fue inmediata y convirtió al hincha turco en uno de los fenómenos extrafutbolísticos de la Copa del Mundo.

Detrás de la apariencia, una pasión por el fútbol

Más allá del aspecto que llamó la atención de millones de personas, quienes conocen a Udi Neco aseguran que detrás de esa imagen hay un apasionado seguidor de la selección turca.

Su llamativa caracterización no responde a un personaje cinematográfico ni a una campaña publicitaria, sino a una forma de expresar su fanatismo durante el evento deportivo más importante del planeta.

Como ocurre en cada Mundial, miles de hinchas buscan diferenciarse con disfraces, maquillajes o vestimentas extravagantes para acompañar a sus selecciones. Algunos pasan inadvertidos y otros terminan convirtiéndose en símbolos del torneo.

Todo indica que Udi Neco integra este último grupo.

Sin necesidad de hablar frente a una cámara ni realizar un gesto particular, consiguió lo que muy pocos fanáticos logran en una Copa del Mundo: transformarse en una de las imágenes más recordadas del campeonato.

Porque mientras los futbolistas buscan dejar su nombre en la historia dentro del campo de juego, algunos hinchas también encuentran la manera de convertirse en protagonistas. Y el misterioso fanático turco ya ocupa un lugar entre los personajes más virales del Mundial 2026.

Temas Mundial 2026 Facebook
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City
1

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
2

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
3

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo
4

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas
5

Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina
6

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

Más Noticias
Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El emotivo saludo de Antonela a Messi por sus 39 años y la respuesta que enterneció a los hinchas

El emotivo saludo de Antonela a Messi por sus 39 años y la respuesta que enterneció a los hinchas

Lionel Messi, en las paredes de Tucumán: inauguran un nuevo mural del astro argentino en Barrio Sur

Lionel Messi, en las paredes de Tucumán: inauguran un nuevo mural del astro argentino en Barrio Sur

Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas

Quiénes jugarían en la Selección Argentina ante Jordania: Scaloni prepara un equipo alternativo con varias caras nuevas

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Comentarios