La formación que analiza Scaloni para enfrentar a Jordania: Messi podría descansar y habría varios cambios

La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi. Después de marcar dos goles frente a Austria y de haber sido decisivo en los primeros partidos, el capitán parece tener todos los argumentos para descansar. Nadie necesita verlo contra Jordania para saber quién es o para comprobar su importancia. Y, sobre todo, nadie dentro de la Selección quiere correr riesgos innecesarios cuando los cruces de eliminación directa están a la vuelta de la esquina.