Copa del Mundo

La formación que analiza Scaloni para enfrentar a Jordania: Messi podría descansar y habría varios cambios

Con el primer puesto asegurado, varios futbolistas que sumaron pocos minutos tendrían su oportunidad desde el arranque.

Práctica en Kansas City.
Práctica en Kansas City.
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni analiza rotar el equipo y dar descanso a Lionel Messi ante Jordania este sábado en Dallas tras asegurar el primer puesto del grupo.
  • Tras vencer a Austria y asegurar el pase a 16avos, el plantel entrenó en Kansas con trabajos regenerativos para titulares y fútbol para suplentes que buscan sumar minutos.
  • Clasificar de forma anticipada le permite a Argentina administrar cargas físicas y probar variantes, enfocando su preparación directamente en los cruces de eliminación en Miami.
Resumen generado con IA

Por estas horas, el principal problema de Lionel Scaloni es elegir; y probablemente sea el problema que soñaba tener.

Argentina volvió a entrenarse en Kansas City después del triunfo por 2 a 0 sobre Austria. La victoria, sumada al resultado que llegó desde la madrugada con el triunfo de Argelia, aseguró la clasificación a los 16avos de final y también el primer puesto del Grupo J. El objetivo inicial está cumplido cuando todavía queda un partido por jugar; y eso cambia todo.

Porque Jordania dejó de ser una final y pasó a convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para administrar cargas físicas. Para proteger a quienes acumulan más minutos. Para recuperar futbolistas, probar variantes y darle rodaje a jugadores que esperan su chance desde el banco. En otras palabras, para pensar en lo que viene.

La imagen del entrenamiento fue bastante elocuente. Los titulares realizaron tareas regenerativas. Caminaron, hicieron ejercicios de recuperación y trabajaron de manera diferenciada. Del otro lado, los suplentes jugaron al fútbol; y allí aparecieron varios de los nombres que podrían integrar el equipo del sábado en Dallas.

Scaloni todavía no confirmó nada, pero los indicios apuntan a una formación con varias modificaciones respecto del equipo que venció a Austria.

En defensa podrían aparecer Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo asoman Leandro Paredes y Exequiel Palacios, aunque también existe la posibilidad de que Valentín Barco tenga sus primeros minutos mundialistas desde el inicio. Más adelante, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y Nicolás González esperan una oportunidad. Arriba aparece Julián Álvarez.

La gran incógnita sigue siendo Lionel Messi. Después de marcar dos goles frente a Austria y de haber sido decisivo en los primeros partidos, el capitán parece tener todos los argumentos para descansar. Nadie necesita verlo contra Jordania para saber quién es o para comprobar su importancia. Y, sobre todo, nadie dentro de la Selección quiere correr riesgos innecesarios cuando los cruces de eliminación directa están a la vuelta de la esquina.

Hace cuatro años, en Qatar, Scaloni llegó a la última fecha de la fase de grupos obligado a ganar para avanzar. Esta vez la historia es diferente. Argentina jugará el sábado sabiendo que ya cumplió con la tarea más importante. Por eso el foco ya no está puesto exclusivamente en Jordania.

Está puesto en Miami, en el primer cruce eliminatorio. Los Mundiales suelen construirse partido a partido y hay momentos en los que un equipo consigue algo todavía más valioso: tiempo. Justamente lo que logró Argentina.

Se clasificó temprano, terminó primera y evitó el desgaste de la calculadora. Además, le regaló a su DT la posibilidad de mirar el cuadro completo mientras los demás todavía siguen mirando la tabla.

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