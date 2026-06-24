“No merecía este premio”: la autocrítica de un futbolista de Inglaterra tras el empate con Ghana

Resumen para apurados
- Tras empatar 0-0 con Ghana en Foxborough por el Mundial 2026, el inglés Jude Bellingham declaró que no merecía el premio a la figura del partido y debió ser para un rival.
- El mediocampista fue reemplazado tras un rendimiento discreto de Inglaterra, que ya clasificó a 16avos de final pero no logró quebrar el bloque defensivo del conjunto africano.
- La inusual autocrítica de la estrella del Real Madrid expone las dudas futbolísticas de Inglaterra de cara al duelo ante Panamá, dejando un fuerte mensaje de deportividad.
Jude Bellingham protagonizó una de las declaraciones más llamativas de la jornada mundialista. Después del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, el mediocampista del Real Madrid fue elegido por el público como la figura del encuentro, aunque su reacción estuvo lejos de la satisfacción habitual que suele acompañar este tipo de premios.
“¿El premio al Jugador del Partido? Para ser honesto, no lo merecía”, afirmó el volante inglés apenas terminó el encuentro disputado en el Gillette Stadium de Foxborough. Lejos de quedarse con el reconocimiento, Bellingham consideró que el galardón debía haber quedado en manos de alguno de los futbolistas del conjunto africano.
Según explicó, el mérito estuvo del lado de Ghana, que logró sostener el empate y neutralizar los intentos ofensivos de los británicos. “Tendría que haber sido para uno de sus defensores. Ellos jugaron a empatar y hay que reconocerlos, hicieron un gran trabajo”, sostuvo el jugador de 22 años.
El análisis de una actuación que dejó dudas
Bellingham también reconoció que Inglaterra nunca logró sentirse cómoda durante el partido. “Fue difícil entrar en partido. Estoy agradecido con quienes me hayan votado, pero probablemente tendría que haber ganado el premio un defensor de Ghana”, insistió.
El mediocampista fue reemplazado a veinte minutos del final por Morgan Rogers y dejó el campo visiblemente frustrado. Después de haber convertido un gol en la victoria por 4-2 sobre Croacia en el debut, esperaba liderar una nueva actuación convincente de los ingleses, algo que finalmente no ocurrió.
Con cuatro puntos, Inglaterra ya aseguró su presencia en los 16avos de final, aunque todavía debe definir su posición en el Grupo L. El próximo desafío será ante Panamá, mientras que las palabras de Bellingham dejaron una imagen poco habitual en el fútbol de elite: la de una estrella que prefirió destacar al rival antes que quedarse con los elogios.